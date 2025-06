Le parc industriel de Richmond porte le nom de Marc-André-Martel

Richmond — En nommant le parc industriel à son nom, la Ville de Richmond a voulu rendre hommage à l’ancien maire Marc-André Martel, qui a tragiquement péri dans les eaux du lac Spooner à la suite d’un malaise cardiaque.

En fait, une quarantaine de personnes, dont la conjointe de l’ex-maire de Richmond, Johanne Brassard, s’étaient donné rendez-vous le 12 juin pour l’occasion.

« Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à un grand homme qui n’a jamais compté ses heures. Marc-André, c’est un grand visionnaire qui savait rapidement identifier les enjeux d’une situation. Il proposait sagement des solutions innovantes et pertinentes. Il a pratiqué de droit pendant 48 ans et il a été maire pendant 31 ans », a souligné Denis Houle, président de la Corporation de développement industriel de la région de Richmond.

En compagnie de proches collaborateurs, Marc-André Martel aura aidé la municipalité à traverser la crise du verglas de 1998. Il a également contribué à la fusion du village de Melbourne avec la Ville de Richmond en 2000. Il n’aura négligé aucun effort pour entreprendre la diversification du parc industriel à la suite de l’annonce de la fermeture de Chaussures H. H. Brown en accordant, entre autres, le soutien financier dont avait besoin le Comité de promotion industrielle de Richmond pour faire face à cette crise qui a affecté de nombreux travailleurs.

« Aujourd’hui, on peut dire que sa mission a porté fruit. Le parc industriel est à pleine capacité. Nous allons bientôt acquérir de nouveaux terrains. Nous allons annoncer une nouvelle construction de 20 000 pieds carrés plus tard cette année. Le parc industriel Marc-André Martel nous rappellera un grand homme qu’il était et le dévouement de toute une vie consacrée au développement et à l’essor de Richmond », a mentionné le président de la Corporation de développement industriel de la région de Richmond.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je boucle la boucle du décès de Marc-André. Il avait la Ville de Richmond tatoué sur le cœur pour avoir vécu avec lui durant 26 ans. Même après son départ de la vie municipale, il continuait à s’inquiéter pour sa ville de s’assurer que tout allait bien. Pour nous, c’était important que sa mémoire soit honorée », de dire Mme Brassard.