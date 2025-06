Le conseiller Kevin Stoddard souhaite devenir maire de Richmond

Richmond — Actuellement conseiller municipal, Kevin Stoddard a décidé de se lancer dans la course à la mairie de Richmond. D’ailleurs, il reçoit l’appui de l’actuel maire de Richmond, Bertrand Ménard, qui se retire de la vie politique après le présent mandat.

Âgé de 33 ans, mécanicien de formation, M. Stoddard travaille au garage familial (Centre de mécanique RS) avec son père et son frère. Depuis 10 ans, il est également pompier à la Ville de Richmond.

« C’est un gros projet. C’est quelque chose que j’ai toujours convoité. L’année dernière, il y a eu une élection partielle dans mon district. J’ai alors pris la décision de me présenter pour voir le milieu municipal, pour voir les enjeux, même si déjà j’étais au courant puisque j’interagis d’une façon importante avec les gens de Richmond », raconte M. Stoddard, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

C’est le maire sortant, Bertrand Ménard, qui l’a approché pour qu’il se présente à la mairie de Richmond. « J’ai eu plusieurs discussions avec lui. Il y a eu un bon trois semaines de réflexion avant de prendre une décision. J’ai également eu des échanges avec d’autres maires. Bien sûr, j’ai consulté les membres de ma famille. Après avoir vu tous les aspects d’une vie à la mairie, j’ai finalement décidé de me lancer », souligne M. Stoddard.

Selon lui, il y aura un vent de changement à l’hôtel de ville de Richmond, puisque seulement une conseillère actuelle se représente lors des prochaines élections. Tous les autres membres du conseil ont pris la décision de quitter.

« Je veux avant tout répondre aux besoins des citoyens. Il y a beaucoup de projets en cours actuellement. Il y a des décisions à prendre qui auront un impact majeur sur la vie des citoyens pour les prochaines années », de dire le candidat à la mairie.

Il nomme entre autres la réfection complète de la rue Principale et la construction d’un nouvel hôtel de ville au centre-ville. « Et ce qui me tient à cœur, c’est d’obtenir les services d’un médecin de famille pour les citoyens de Richmond ou une clinique médicale. C’est un gros projet, mais ça pourrait être très bénéfique pour la Ville », mentionne-t-il.

« Pour un jeune comme moi, c’est un très beau défi. J’ai toujours foncé dans ce genre de projet. À 17 ans, j’ai fait les forces armées. À 23 ans, je suis devenu pompier. À 33 ans, je me lance à la mairie de Richmond », termine Kevin Stoodard.