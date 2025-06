Mario Leclerc quitte après 20 ans de politique active

Windsor — Après 20 ans de services comme conseiller municipal à la Ville de Windsor, Mario Leclerc a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales qui se tiendront le 2 novembre prochain.

M. Leclerc aura donc effectué cinq mandats à l’hôtel de ville de Windsor. « J’ai pris ma retraite au travail il y a trois ans. Maintenant, je veux prendre une retraite vraiment complète. On doit consacrer beaucoup de temps pour agir comme conseiller municipal. Les gens nous interpellent constamment pour divers sujets municipaux. C’est très prenant. J’ai donc décidé de passer le flambeau aux plus jeunes », soutient le conseiller au siège no 2.

Il affirme avoir « adorer », son expérience comme conseiller municipal. « J’ai été 16 ans le conseiller responsable des travaux publics. C’est un dossier très important dans une ville comme Windsor. Depuis presque quatre ans, je suis maintenant aux loisirs. J’ai également siégé sur plusieurs autres comités », de dire M. Leclerc.

Selon lui, les choses ont bien changé en vingt ans. L’arrivée des médias sociaux a eu un impact important sur la vie politique municipale. « Les changements sont énormes. Il ne faut surtout pas prendre comme vérité tout ce qui se dit sur les médias sociaux. Souvent, les personnes satisfaites, on ne les entend pas. C’est souvent le négatif qui ressort. Ça devient lourd dans certains dossiers », souligne le conseiller en ajoutant qu’il a pu travailler avec une « super » équipe à la Ville de Windsor.

« Ç’a vraiment été 20 très belles années, poursuit-il. Mais là, maintenant, je souhaite penser à moi. »

L’idée a effleuré son esprit de se porter candidat à la mairie de Windsor. « C’est un emploi à temps plein. Il y a des événements presque toutes les fins de semaine. On doit être très présent. J’ai plutôt décidé de prendre la retraite », mentionne M. Leclerc.

« Je tiens vraiment à remercier les citoyens de m’avoir appuyé durant toutes ces années », termine le conseiller au siège no 2.