Saint-François signe une convention collective valide jusqu’en 2030

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La nouvelle convention collective des employés de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton a été officiellement signée le 27 mai dernier.

Adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 5 mai, cette convention collective est rétroactive au 1er janvier 2025 et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2030.

« Nous sommes contents d’être arrivés à cette entente avec nos employés, qui sont nos bras, nos yeux et nos oreilles pour offrir les services aux citoyens sur le terrain. Notre objectif étant d’offrir des conditions semblables à celles des municipalités comparables, nous avons consenti un ajustement salarial de 10 % réparti sur 2025 et 2026 ainsi qu’une indexation annuelle minimale de 2,5 % et maximale de 3,5 %. C’est donc un ajustement salarial variant entre 17,5 % et 20,5 % », mentionne le maire Adam Rousseau.

Outre l’ajustement salarial, les termes de la nouvelle convention permettent, entre autres, une troisième semaine de vacances après deux ans ainsi qu’un horaire de travail sur quatre jours et demi (les bureaux de l’hôtel ferment à 12 h les vendredis, mais les citoyens peuvent maintenant s’y rendre jusqu’à 16 h 45 du lundi au jeudi au lieu de 16 h).

« Nous tentons de demeurer un employeur attractif en étant conscients de la capacité de payer des citoyens. C’est ainsi que nous avons misé davantage sur les avantages sociaux en accordant plus de congés et d’accumulation d’heures dans les banques de temps ainsi qu’en remaniant les horaires de travail », soutient M. Rousseau.

Affiliés au Syndicat canadien de la fonction publique, les treize (13) employés syndiqués incluent les cols blancs, les cols bleus ainsi que les brigadières, de même que les employés permanents saisonniers et des réservistes. « Cette convention, qui viendra à échéance à la fin de 2030, permet de consolider les conditions de travail au-delà du prochain conseil municipal. » Nos membres ont adopté cette entente de travail à 100 % lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 4 février 2025 », ajoute le président du Syndicat, M. Patrick Lescault.