Windsor s’inquiète de la pénurie de main-d’œuvre

Windsor — Dans un contexte de perturbations économiques persistantes, la Ville de Windsor se joint à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour exprimer son inquiétude face à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe durement les régions, y compris la nôtre.

Le gouvernement du Québec a récemment ouvert la porte au maintien en emploi de jusqu’à 2000 travailleurs étrangers temporaires (TET) dans le secteur manufacturier en région. Cette initiative est porteuse, mais il est crucial d’aller plus loin. En effet, plusieurs entreprises manufacturières établies à Windsor dépendent de cette main-d’œuvre essentielle pour maintenir leurs activités, conserver les emplois locaux et continuer à contribuer à la vitalité économique de la municipalité.

« À Windsor, plusieurs de nos entreprises doivent recourir au Programme des travailleurs étrangers temporaires pour pallier la pénurie de main-d’œuvre locale. Ces travailleuses et travailleurs jouent un rôle essentiel pour la stabilité économique de notre ville et la continuité de services de proximité. L’enjeu a d’ailleurs été soulevé par nos entreprises locales lors d’une récente rencontre pour parler des impacts des tarifs américains. Il est donc impératif que le gouvernement fédéral adapte ses politiques à nos réalités régionales », a déclaré Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

La Ville de Windsor appuie pleinement les demandes de l’UMQ adressées aux partis fédéraux, comme prendre en compte les réalités locales et régionales, comme le salaire médian, le taux de chômage et les besoins spécifiques en main-d’œuvre qualifiée

La Ville de Windsor souhaite également que le gouvernement puisse revoir le plafond de 10 % d’embauche autorisée pour les postes à bas salaire.

Comme l’UMQ, la Ville veut ramener la durée des permis de travail à un minimum de deux ans.

Selon la mairesse, ces mesures sont essentielles pour garantir la résilience des régions et permettre aux collectivités de continuer à se développer dans le respect de leur identité et de leurs besoins particuliers.