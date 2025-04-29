Windsor s’inquiète de la pénurie de main-d’œuvre
Windsor — Dans un contexte de perturbations économiques persistantes, la Ville de Windsor se joint à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour exprimer son inquiétude face à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe durement les régions, y compris la nôtre.
Le gouvernement du Québec a récemment ouvert la porte au maintien en emploi de jusqu’à 2000 travailleurs étrangers temporaires (TET) dans le secteur manufacturier en région. Cette initiative est porteuse, mais il est crucial d’aller plus loin. En effet, plusieurs entreprises manufacturières établies à Windsor dépendent de cette main-d’œuvre essentielle pour maintenir leurs activités, conserver les emplois locaux et continuer à contribuer à la vitalité économique de la municipalité.
« À Windsor, plusieurs de nos entreprises doivent recourir au Programme des travailleurs étrangers temporaires pour pallier la pénurie de main-d’œuvre locale. Ces travailleuses et travailleurs jouent un rôle essentiel pour la stabilité économique de notre ville et la continuité de services de proximité. L’enjeu a d’ailleurs été soulevé par nos entreprises locales lors d’une récente rencontre pour parler des impacts des tarifs américains. Il est donc impératif que le gouvernement fédéral adapte ses politiques à nos réalités régionales », a déclaré Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.
La Ville de Windsor appuie pleinement les demandes de l’UMQ adressées aux partis fédéraux, comme prendre en compte les réalités locales et régionales, comme le salaire médian, le taux de chômage et les besoins spécifiques en main-d’œuvre qualifiée
La Ville de Windsor souhaite également que le gouvernement puisse revoir le plafond de 10 % d’embauche autorisée pour les postes à bas salaire.
Comme l’UMQ, la Ville veut ramener la durée des permis de travail à un minimum de deux ans.
Selon la mairesse, ces mesures sont essentielles pour garantir la résilience des régions et permettre aux collectivités de continuer à se développer dans le respect de leur identité et de leurs besoins particuliers.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Pas moins de 8 589 livres lus par les jeunes du Club de lecture TD
Windsor — La bibliothèque municipale de Windsor clôture une autre saison du Club de lecture d’été TD. Au total, 358 jeunes se sont inscrits au Club cet été, dont 248 ont complété les conditions leur permettant de participer au grand tirage de fin de saison. Ensemble, les jeunes lecteurs ont lu pas moins de 8589 livres, soit une moyenne ...LIRE LA SUITE
Danville : le conseil congédie son directeur général, Claude Dostie
Danville — Lors de la dernière séance du 24 août, les membres du conseil municipal de Danville ont discrètement remercié leur directeur général, Claude Dostie. Au point 7,1 de la dernière séance, les conseillers ont de façon unanime mis fin à l’emploi de l’employé 130020 sans toutefois associer de nom. La résolution a été ...LIRE LA SUITE
La fête au village de retour à Danville cette fin de semaine
Danville — Après plusieurs années d’absence, l’événement de la fête au Village sera de retour à Danville les 4, 5 et 6 septembre prochains. On se rappellera que ce rendez-vous annuel festif, chapeauté par les Chevaliers de Colomb du conseil 3322, avait pris fin en 2018 après tout près de 40 ans d’existence. Une multitude de facteurs ...LIRE LA SUITE