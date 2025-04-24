Windsor fait l’acquisition d’une sonde de niveau d’eau
Windsor — La Ville de Windsor a fait l’acquisition d’une sonde de niveau d’eau qui devrait faciliter la tâche aux autorités municipales lorsque de dame nature fait des siennes et que la rivière menace de déborder.
« Auparavant, lorsqu’il y avait la crue des eaux, un employé municipal devait se placer de l’autre bord de la rivière avec des jumelles pour voir où en est la situation avec la règle visuelle. Comme résultats, c’est très sommaire. Nous avons toujours eu l’heure juste avec cette façon de faire, mais notre meilleur indicateur, c’était la sonde installée au pont Aylmer à Sherbrooke », de dire Bruno Vachon, directeur général de la Ville de Windsor.
La Ville a donc fait l’acquisition d’une sonde de niveau d’eau. Elle a été installée juste à côté de la règle. « Ainsi, dans mon bureau, en temps réel, je peux suivre le niveau de la rivière sur mon ordinateur ou sur mon téléphone cellulaire. Nous avons donc des chiffres précis sur la situation. Cette acquisition facilite donc la prise de décision. Tout est maintenant plus précis. C’est une très bonne nouvelle en ce qui concerne les mesures d’urgence », affirme le directeur général, qui est également coordonnateur aux mesures d’urgence.
« Nous avons des résultats tous les quinze minutes. À un certain niveau, il est temps d’appeler les pompiers et de déclencher les mesures d’urgence. À tant de pieds, nous savons que ça va déborder. C’est vraiment un équipement qui est super pour la Ville », ajoute M. Vachon.
Les villes de Richmond et de Drummondville pourront ainsi se servir des données fournies par le système installé à Windsor.
Les autorités municipales ont dépensé 6000 $ pour l’installation de cette sonde de niveau d’eau.
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