Un surplus de 376 387 $ à Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Déposés lors de la séance du 7 avril, les états financiers de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton démontrent un surplus de 376 387 $.

« Ce qui nous réjouit, dans ce surplus, c’est qu’il est attribuable à des économies globales. Tel que l’a expliqué la vérificatrice, l’année 2024 en est une de bonne gestion. Il n’y a rien de significatif qui n’a pas été réalisé par rapport au budget 2024, qui était de 4,7 M$. Ce surplus, c’est la somme de toutes les économies réalisées dans tous les postes budgétaires », a indiqué le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau.

Ce surplus permet à la municipalité d’avoir un surplus libre de 820 322 $. « Au cours de la dernière année, nous avons enregistré une hausse des droits de mutation de même que de nos revenus de placement. D’un autre côté, nous avons connu une hausse des bris au réseau sanitaire et de notre flotte de véhicules. Le but d’une municipalité n’étant pas de faire des surplus, mais bien de donner des services aux citoyens à la hauteur des taxes que nous percevons, nous sommes satisfaits de notre saine gestion. C’est ainsi que, cette année, nous pourrons verser 37 639 $ dans notre fonds de stabilisation, une réserve qui nous permettra de pallier des hausses d’inflation sans surtaxer les citoyens ou de payer des travaux majeurs urgents », mentionne M. Rousseau.

Tel qu’expliqué aux citoyens présents lors de la séance, l’endettement net de la municipalité se situe à 3,3 M$. « Cet endettement inclut également les taxes de secteur, qui ne sont pas assumées par l’ensemble des citoyens, mais bien par un nombre de propriétaires selon des travaux précis réalisés les dernières années. Selon le dernier Profil financier de la municipalité accessible sur le site du ministère des Affaires municipales, le taux d’endettement net des citoyens de la Municipalité par RFU est de 1,28 $, alors qu’il est de 1,78 $ dans les municipalités ayant une population comparable à la nôtre et de 2,02 $ pour l’ensemble du Québec », a conclu le maire.