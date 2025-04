Le conseil de Stoke cesse la télédiffusion des séances sur Facebook

Stoke – Depuis le mois d’avril, il n’est plus possible de regarder les séances du conseil municipal de Stoke sur Facebook. Cette décision reflète le souhait des élus de limiter au maximum l’utilisation de plateformes américaines.

« La principale raison, c’est de minimiser l’utilisation des plateformes américaines avec la guerre commerciale. Nous nous sommes également rendu compte que les gens qui regardaient la séance en direct étaient peu nombreux. La porte n’est toutefois pas fermée complètement », souligne le maire de Stoke, Luc Cayer.

Les élus ont toutefois regardé pour d’autres options permettant de diffuser les séances du conseil. « Nous pourrions par exemple filmer les séances du conseil pour ensuite les diffuser sur le site Internet de la municipalité », soutient le premier magistrat.

En revanche, techniquement parlant, cette dernière façon de faire est plus complexe que de simplement diffuser sur Facebook en direct les séances du conseil municipal.

« Actuellement, nous nous questionnons sur l’utilisation de la plateforme américaine. C’est la principale raison. Nous n’avons rien à cacher. Nous sommes en train de réévaluer la situation. C’est difficile d’être transparent tout en cessant d’utiliser les plateformes américaines. Ce n’est pas évident », insiste le maire de Stoke.

Selon lui, il y a aussi des citoyens qui regardent les séances du conseil en différé sur Facebook. « Pour le direct, il y a moins de monde », affirme M. Cayer.

Sur les médias sociaux, cette décision ne fait pas l’unanimité. « Il me semble qu’il est bien plus important de faciliter l’accès et diffuser les séances du conseil que de se cacher derrière de belles vertus... Cette action n’a aucun impact sur nos voisins du sud, mais en aura bien plus sur nos citoyens qui ne peuvent pas facilement se déplacer pour ces séances... C’est dommage pour nous », lance Kary Pepin, sur Facebook.

« Bien que je comprenne votre envie de faire votre part pour contrer les pressions américaines. Pour de nombreux citoyens, la diffusion des séances du conseil via Facebook est une ressource essentielle, particulièrement pour ceux qui ne peuvent y assister en personne en raison de leurs obligations personnelles ou professionnelles. Mettre fin à cette pratique sans proposer d’alternatives risque de restreindre l’accès à des informations cruciales pour une partie de la population. Je vous encourage à consulter les citoyens sur cette question et à envisager des options qui garantiraient l’accessibilité de ces séances pour tous. Une démarche inclusive pourrait renforcer le lien entre le conseil et ses citoyens, tout en répondant aux besoins actuels », écrit Déreck Dubé, toujours sur Facebook.