Pour les femmes intéressées à se lancer en politique municipale

Windsor — À l’approche les élections municipales, qui se tiendront le 2 novembre prochain, les trois femmes du conseil de Windsor souhaitent organiser un panel de discussion dans le but de bien informer celle qui désire se lancer dans cette aventure.

En fait, Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, ainsi que les conseillères Ana Rosa Mariscal et Solange Richard étaient présentes à une rencontre organisée par les PÉPINES, un organisme dont la mission est d’encourager et de soutenir la participation et l’engagement de toutes les femmes pour réaliser une société équitable, diversifiée et inclusive.

« En cette année d’élections municipales, nous souhaitons aller plus loin en organisant un panel de discussions sur la politique avec des citoyennes de Windsor. Ce sera une belle occasion d’échanger sur l’engagement en politique municipale, de partager vos idées et de faire entendre votre voix », soutient la mairesse de Windsor.

La date et le lieu de cette rencontre ne sont pas encore déterminés. Les personnes intéressées doivent toutefois signifier leur intérêt en s’adressant à [email protected].

« Il faut lancer un message aux femmes de Windsor qui souhaitent se lancer en politique. Elles pourront venir nous rencontrer. Nous pourrons ainsi jaser politiques entre femmes. Les femmes pensent d’une certaine manière ; les hommes ont une autre approche. Ça prend les deux pour obtenir de bonnes idées », de dire la première magistrate.

De cette façon, Mme Bureau souhaite attirer d’autres femmes en politique municipale. « Elles pourront venir nous rencontrer. Nous allons être en mesure de leur expliquer notre parcours en politique. On pourra alors leur dire ce que la politique nous a apporté et ce que nous avons apporté au milieu politique », soutient la mairesse de Windsor.

« Une femme qui ne souhaite pas se présenter peut quand même avoir de bonnes idées. Elle pourra alors les partager », ajoute-t-elle.

Selon Mme Bureau, la relève doit se manifester avant les prochaines élections municipales. « Je sais qu’il y en a qui sont intéressées. Il y en a qui en parlent. Il leur manque toutefois de l’information pour se présenter. Les femmes ne savent pas dans quoi elles s’embarquent quand elles s’en vont au conseil municipal. Elles pensent qu’elles vont changer le monde au lendemain matin après les élections. Ce n’est pas comme ça que ça marche », affirme la mairesse de Windsor, qui est en politique municipale depuis maintenant 25 ans.

Elle souligne qu’il ne faut jamais entrer en politique municipale pour des considérations personnelles. « C’est la pire chose qu’on puisse faire. Il faut travailler pour améliorer le sort de la population. Il y a beaucoup de travail à faire. Les choses ne changeront pas du jour au lendemain. Si plusieurs démissionnent avant la fin de leur mandat, c’est qu’elles ne savaient pas à quoi s’attendre après leur élection », termine Mme Bureau.