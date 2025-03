La municipalité pourrait faire l’acquisition de l’église Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pourrait faire l’acquisition de son église, qui doit fermer ses portes au mois de juillet prochain, pour en faire un centre culturel multifonctionnel accessible à toute la communauté.

« D’une façon définitive, nous avons un intérêt pour ce bâtiment », lance d’entrée de jeu le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux.

Selon lui, il s’agit d’un lieu historique, bâti pour et par les citoyens de la municipalité. « Nous voulons préserver l’aspect rassembleur du bâtiment. Notre objectif, c’est de garder le bâtiment pour le transformer en espace culturel dynamique et accessible, favorisant la rencontre, la créativité et le rayonnement de la communauté. Ainsi, les citoyens pourront découvrir des activités culturelles, sociales et éducatives », de dire le premier magistrat, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Ainsi, l’ancienne église pourrait entre autres accueillir des expositions, des conférences et des ateliers. « C’est un endroit particulier, calme et inspirant. Il favorise la lecture et la réflexion. Ce bâtiment répond en fait aux besoins croissants de locaux communautaires pour notre municipalité », soutient le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Bien sûr, la municipalité devra procéder à des travaux de rénovation pour transformer l’église en centre communautaire. « Nous devrons adapter le bâtiment à sa nouvelle vocation », ajoute-t-il.

D’un point de vue financier, les discussions n’ont pas encore eu lieu. « Nous ne sommes pas encore à cette étape. Dans un premier temps, nous allons communiquer avec le diocèse pour signifier notre intérêt. De leur côté, ils vont sans doute lancer un appel de propositions. Nous voulons discuter avec eux et comprendre leurs besoins », confirme M. Veilleux.

Ailleurs, au Québec, lorsque des églises ont fermé, les diocèses ont souvent cédé les bâtiments pour une somme symbolique de 1 $.

La municipalité n’a toutefois pas l’intention de faire l’acquisition du presbytère.

Depuis plusieurs années, la municipalité loue le sous-sol de l’église. « Nous avons toujours été partenaires dans cette affaire. Il faut conserver l’aspect patrimonial du bâtiment. Entre autres, nous souhaitons conserver les vitraux de l’église qui ont une grande valeur. Ce sont les gens d’ici qui ont été collaborer à leur réalisation avec Claude Lafortune », de dire de mare de Saint-Denis.

« Avec le diocèse, de quelle manière nous pouvons conserver ce bâtiment pour les citoyens de Saint-Denis-de-Brompton ! Les citoyens sont attachés à ce bâtiment-là qui est installé au cœur de la municipalité qui s’intègre bien la vision que nous souhaitons mettre de l’avant. Nous voulons en faire un projet mobilisateur pour les citoyens », termine M. Veilleux.