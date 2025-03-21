Richmond reçoit près de 30 000 $ pour réaliser son plan de protection des sources d’eau potable
Richmond — La Ville de Richmond est heureuse d’annoncer l’obtention d’une subvention pour réaliser son plan de protection des sources d’eau potable.
L’aide financière du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), d’un montant de 29 750 $, couvre jusqu’à 85 % du coût total du projet.
Le soutien financier, octroyé dans le cadre du Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP) du gouvernement du Québec, a permis de définir les mesures de protection à mettre en place afin de minimiser l’impact des menaces de manière à assurer une quantité et une qualité d’eau prélevées par les sources.
Le plan de protection aidera également les équipes pour la planification de la mise en place de ces mesures. La participation financière du gouvernement du Québec s’inscrit dans le cadre du Discours du budget 2020-2021.
Objectifs
La protection des sources d’eau potable est une priorité pour la Ville de Richmond. Cinq objectifs opérationnels ont été identifiés pour assurer une eau de qualité pour les générations présentes et futures, soit s’assurer que les têtes des piézomètres et des puits soient étanches et/ou rehaussées au-dessus de la cote d’inondation 0-100 ans ; faire un suivi de l’impact réel des activités sur la route avec le MTQ et informer les utilisateurs et opérateurs de la présence des aires de protection des puits à proximité ; avoir mis en place des actions permettant de protéger les puits ; tendre vers la moyenne québécoise de consommation de l’eau par habitant et avoir établi le risque réel des activités énumérées dans les aires de protection.
Les secteurs boisés et milieux humides contribuent également à la protection des eaux souterraines exploitées et à la recharge de l’aquifère.
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