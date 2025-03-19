L’église Saint-Denis fermera ses portes au mois de juillet

Saint-Denis-de-Brompton — L’église Saint-Denis fermera ses portes sous peu.

Cette information provient du bulletin paroissial du 9 au 16 mars, « À partir de juillet 2025, la communauté de Saint-Denis ne pourra plus compter sur la présence de prêtres dans son milieu et se voit dans la nécessité de se départir de son église. »

En fait, le bulletin paroissial invitait les deux communautés de la paroisse Christ-Sauveur à assister à une rencontre d’information qui devait avoir lieu le dimanche 16 mars, à 10 h, à l’église Saint-Denis.

Cette rencontre fait suite à des informations provenant du diocèse et confirmant la fermeture de l’église.

Malheureusement, cette réunion s’est tenue pendant que le journal était déjà sous presse.

« Nous ne pouvons pas répondre aux questions des journalistes avant que les paroissiens aient pris connaissance du projet » s’est contentée de dire Rachel Asselin, responsable des communications et des relations médias à l’archidiocèse de Sherbrooke.

C’est le même son de cloche à la paroisse Christ-Sauveur.

La paroisse Saint-Denis a été érigée le 30 novembre 1940, plusieurs années après l’arrivée du premier desservant en 1922. Les registres s’ouvrent le 6 octobre 1925. Le nom de la paroisse rappelle celui de Joseph Denis Bellemare, curé de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

La première église, construite en 1937, est incendiée en 1946. La deuxième église, ouverte en 1946, est démolie en 1985. L’église actuelle a été bénie en 1986.

En 2013, les paroisses Saint-Denis et Sainte-Praxède sont dissoutes pour former la nouvelle paroisse Christ-Sauveur.

La paroisse de Saint-Denis-de-Brompton a été érigée en 1935 à partir des territoires du township de Brompton, du township d’Orford, de la paroisse de Saint-François-Xavier de Brompton et de la paroisse de Saint-Élie-d’Orford. Elle est devenue la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton en 2012.

Les vitraux ont été réalisés avec l’artiste Claude Lafortune de l’émission L’Évangile en papier, qui a connu un rayonnement international.