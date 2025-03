Annexion de territoire : Danville et Val-des-Sources se rencontrent

Val-des-Sources — Les conseils municipaux de Danville et de Val-des-Sources se sont rencontrés le 20 février dernier afin de discuter des demandes citoyennes qui ont été remises à la Ville de Val-des-Sources dans le but d’annexer certains secteurs de la Ville de Danville à la Ville de Val-des-Sources.

Avant de prendre position, les deux conseils municipaux avaient convenu de d’abord tenir des rencontres de discussion afin de mieux connaître les enjeux des deux municipalités.

« Les discussions ont été constructives, respectueuses et menées avec ouverture », mentionne-t-on dans un communiqué.

Les deux conseils municipaux reconnaissent que certaines limites géographiques des territoires représentent un défi particulier.

Les deux villes ont des secteurs dans lesquels les citoyens utilisent des services dans l’autre municipalité, vu la proximité avec celle-ci. À titre d’exemple, dans le quartier Saint-Barnabé de Val-des-Sources, les enfants fréquentent l’école primaire de Danville et dans les quartiers Domaine Pinard, Domaine Plein air et le secteur Boudreau de Danville, les enfants fréquentent des écoles de Val-des-Sources.

Plusieurs ententes intermunicipales ont été signées au fil des années, telles que la protection incendie, le soutien financier à l’aréna, le service de loisirs et culture, l’écocentre, etc.

À la suite de discussions tenues entre les deux municipalités concernées, on constate que procéder à une annexion de territoires de Danville vers Val-des-Sources aurait un impact sur l’équilibre financier et le développement harmonieux des deux villes.

Les élus ont aussi pris conscience que beaucoup d’enjeux sont reliés. Une analyse en profondeur doit être faite en premier lieu entre les deux municipalités afin d’avoir un portrait d’ensemble de la situation. Ainsi, les décisions qui seront prises le seront dans l’intérêt de toutes les parties concernées : la Ville de Val-des-Sources, la Ville de Danville, au profit de leurs citoyens respectifs.

Les maires Martine Satre de Danville et Hugues Grimard de Val-des-Sources sont satisfaits de cette première rencontre.

« Les discussions ont été positives et franches et nous avons convenu que les deux conseils municipaux allaient travailler de concert au cours des prochains mois afin de trouver des solutions qui permettront de maintenir et d’améliorer les services à la population, et ce, aux coûts les plus raisonnables possibles », ont mentionné les deux maires.

Les conseils municipaux de Val-des-Sources et de Danville s’engagent à trouver les meilleures solutions tout en préservant l’identité actuelle de chacune des municipalités.