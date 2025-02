Windsor se mobilise pour le concours Hockeyville

Windsor — Les gens de Windsor ont décidé de se mobiliser pour le concours Hockeyville. Ainsi, un match présaison de la Ligue nationale de hockey (LNH) pourrait être présenté au Centre J.-A.-Lemay et la Ville pourrait empocher une somme de 250 000 $ à injecter dans son aréna.

« Notre aréna a besoin d’amour. Il y a certains travaux de réfection qui sont en attente. Une somme de 250 000 $ serait plus que bienvenu. Nous pourrons ainsi mettre à jour certaines de nos infrastructures, comme entre autres la toiture et les douches. La liste est quand même longue. Il ne faut pas se cacher qu’il sera de plus en plus difficile d’aller chercher des subventions pour l’aréna au cours des prochaines années », souligne David Maurice, chargé de projets et conseiller en communication à la Ville de Windsor

En fait, les gens sont invités à déposer leurs histoires ainsi que leurs photos et vidéos. Ils doivent aussi commenter et partager les histoires des autres participants.

D’une façon concrète, il faut se créer un compte sur le site Hockeyville. Tout ce que ça prend c’est une adresse courriel. Ensuite, il faut se rendre à la page du Centre J.-A.-Lemay en effectuant une recherche ou en cliquant sur le lien dans cette publication.

« Déposez vos histoires sous forme de vidéo ou de texte pour maximiser le nombre de points et ajoutez également des photos de vous et vos proches à l’aréna », précise M. Maurice.

Il faut aussi commenter et partager les histoires déjà publiées pour aller chercher des points supplémentaires.

Le concours commence par la phase de mise en candidature et de ralliement, au cours de laquelle les communautés de tout le Canada soumettent des histoires expliquant pourquoi leur aréna devrait être le prochain Kraft Hockeyville. Ensuite, les juges examinent toutes les mises en candidature, calculent les notes totales et sélectionnent les quatre finalistes ayant obtenu les notes les plus élevées. Les quatre finalistes s’affrontent ensuite dans le cadre d’un vote pour déterminer le vainqueur.

La période d’inscription et de ralliement se termine le 2 mars prochain. Les membres du jury seront pour leur part actif du 3 au 15 mars. Les noms des quatre finalistes seront donc connus le 15 mars. Le gagnant sera annoncé le 5 avril.

« Dans cette optique, il faut mobiliser la population pour aller chercher du financement pour notre aréna. Le concours commençait le 1er janvier. Nous nous sommes lancés seulement au début du mois de février. Nous sommes actuellement dans les derniers milles. C’est une belle opportunité de se mobiliser autour de notre aréna », de dire M. Maurice.