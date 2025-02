Le brunch du conseil municipal permet de redistribuer 2000 $ dans la collectivité

Val-des-Sources — Le brunch annuel des élus du conseil de ville de Val-des-Sources aura permis d’amasser la somme de 2000 $ pour les organismes du milieu.

L’événement qui s’est déroulé le dimanche 19 janvier dernier à la salle de centre Notre-Dame-de-Toutes-Joies, aura su rallier plus de 200 convives pour la bonne cause et tend à devenir de plus en plus comme une tradition alors que plusieurs familles s’impliquent et participent année après année.

L’édition 2025 aura donc permis de remettre un soutien financier à trois organismes de la région des Sources, alors que la conseillère responsable, Mme Isabelle Forcier et le maire Hugues Grimard ont profité de la séance du conseil du 3 février pour remettre au nom de l’ensemble des élus pour faire la présentation des chèques.

Ainsi, l’Association des pompiers de Val-des-Sources s’est vu remettre la somme de 500 $, tout comme le club des petits déjeuners de l’école La Passerelle, qui a reçu le même montant, alors que la Fondation du CSSS des Sources s’est quant à elle vu octroyer un appui de 1000 $ pour poursuivre son travail.

Mme Forcier remercia l’ensemble des participants à ce rendez-vous annuel et elle souligna l’apport essentiel de fidèles commanditaires qui répondent présents à chacune des éditions, afin d’apporter leur soutien à la cause des organismes du milieu, tout en ne manquant pas de lancer une invitation à la population pour l’année prochaine.