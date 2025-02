Val-des-Sources s’offre un spectacle haut en couleur pour clore ses festivités du 125e anniversaire

Val-des-Sources — Ils étaient plus de 700 citoyens à avoir répondu favorablement à l’invitation lancée par la ville de Val-des-Sources et son comité organisateurs des festivités du 125e anniversaire, lors de la soirée de clôture le vendredi 24 janvier dernier.

L’amphithéâtre de la salle O3 était rempli au maximum de sa capacité pour l’événement qui aura permis aux personnes présentes d’assister à des prestations engagées d’artistes locaux et d’invités de marque, tels que Vincent Vallière et Alain François.

Animé de main de main de maître par l’entrepreneur-chanteur et musicien bien connu Danick Pellerin, la soirée a regroupé une multitude de chansons aux allures de party de famille, notamment avec des apparitions sur scène de la part de l’animateur lui-même, de Donald Poisson et de sa conjointe Véronique Turcotte, de Pilou et de son père André Côté, Yan Parenteau, ainsi que du toujours populaire Vincent Vallières.

Tour à tour chacun est venu livrer une performance où, très souvent l’énergie et la puissante symbolique des mots enveloppaient à la fois l’histoire et la vie autour du « trou » de la mine d’Asbestos que le nouvel élan qu’apporte aujourd’hui Val-des-Sources.

« Nous sommes vraiment fiers de pouvoir offrir un spectacle de cette ampleur et de cette qualité à nos citoyens pour conclure les festivités du 125e. C’était important pour le comité organisateur de mettre de l’avant les talents locaux et c’est assurément une réussite. Ce soir on affiche complet dans la distribution de billets avec près de 700 personnes et nous aurions potentiellement pu être en mesure d’en accueillir le double, voire plus, mais nous ne disposions malheureusement pas de l’espace suffisant pour le faire. Il faut se rappeler que ce n’est pas seulement ce soir, mais que les gens ont été au rendez-vous tout au long de la dernière année. Le comité formé de plusieurs bénévoles aura par ailleurs mis énormément de temps et d’énergies afin de rendre disponible plus d’une trentaine d’activités à la population. Je les en remercie sincèrement et je leur lève mon chapeau pour tout le travail qu’ils ont accompli. », de commenter le maire de la ville de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

Scindée en deux parties par le biais d’un entracte, la soirée s’est poursuivie de belle façon alors que le prolifique Alain François est venu occuper les planches de la seconde portion en insufflant à sa manière une autre bonne « dose de party » dans la grande salle du Camp Musical de Val-des-Sources, au plus grand plaisir des spectateurs sur place.

C’est donc avec brio que l’année du 125e anniversaire d’Asbestos/Val-des-Sources, où tout un chacun aura eu l’occasion de célébrer sa ville et sa mémoire au travers d’événements continuellement hauts en couleur.