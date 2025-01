Saint-Denis pourrait opter pour un centre sportif sans patinoire

Saint-Denis-de-Brompton — Les élus de Saint-Denis-de-Brompton pourraient opter pour l’aménagement d’un centre sportif multifonctionnel sans patinoire dans l’aréna actuellement fermé à la population pour des problèmes de moisissures.

Ainsi, les autorités municipales pourraient donner une deuxième vie à ce bâtiment. « Pour la patinoire, ça sera très difficile considérant les coûts liés à ce projet. Nous avons donc pris un pas de recul. Nous avons alors constaté que 80 % des utilisateurs de la patinoire intérieure provenaient de l’extérieur de Saint-Denis-de-Brompton », de dire Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton.

C’est à ce moment que l’idée d’un centre sportif multifonctionnel est née. « La section patinoire pourrait alors être divisée en trois sections, comme dans un grand gymnase. Par exemple, dans une partie, il pourrait y avoir du dek hockey. Les deux autres sections pourraient servir à des activités que l’on retrouve habituellement dans un gymnase. Nous sommes en train de tabler sur cette option », soutient le maire de Saint-Denis.

Le gouvernement du Québec n’a pas cru bon accorder la subvention de 10 M$ nécessaire à la réfection de l’aréna qui est actuellement fermée à la population.

« Il faut aussi regarder le nombre d’arénas qu’il y a à proximité de Saint-Denis-de-Brompton, comme à Sherbrooke, à Windsor, à Brompton et à Rock Forest. Ainsi, nous avons décidé de mettre de côté l’aspect patinoire du projet. Nous gardons toutefois le projet de centre sportif multifonctionnel », mentionne le premier magistrat.

D’ailleurs, dans ce sens, un mandat sera confié à une firme d’architectes. « C’est la première étape que nous voulons franchir. Nous avons vraiment fait l’effort pour que ce bâtiment demeure un aréna. Nous visions la version 2,0. Malheureusement, nous arrivons à la conclusion que c’est trop dispendieux pour une population comme Saint-Denis. Et nous n’avons pas eu d’aide en subvention. Plus nous avançons dans le processus, plus nous nous apercevons qu’un centre sportif multifonctionnel pourrait bien répondre aux besoins de notre population », de dire M. Veilleux.

L’échéancier n’est pas encore établi. « Ça va dépendre du rapport qui sera remis par l’architecte. Il pourra nous dire à combien est évalué ce projet de centre sportif sans patinoire. Nous avons eu la chance d’échanger avec les gens du milieu de construction. Il est évident que ça coûterait moins cher que d’investir dans un aréna. Nous voulons donner une deuxième vie à ce bâtiment. Il faut que ça puisse correspondre aux véritables besoins de la municipalité », termine le maire de Saint-Denis-de-Brompton.