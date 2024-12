Saint-François-Xavier-de-Brompton planifie ses travaux majeurs

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Adopté par le conseil municipal lors de sa séance extraordinaire du 16 décembre, le plan triennal d’immobilisation 2025-2027 démontre que la municipalité planifie des travaux majeurs pour les prochaines années, notamment la mise à niveau des postes de pompage 1 et 2, la réfection du chemin Labrie et l’implantation d’un nouveau système à soufflantes pour les étangs aérés.

« Depuis quelques années, avec l’équipe, nous tentons de projeter la Municipalité dans le futur selon les étapes nécessaires à chacun des investissements majeurs et des sommes qui sont et qui pourront être disponibles auprès des différents paliers gouvernementaux. Ainsi, une année on donne les mandats pour les étapes préliminaires des coûts, puis les plans et les devis pour ensuite pouvoir déposer dans les différents appels de projets ou programme. Une fois les sommes confirmées par les ministères, nous pourrons aller en appel d’offres, obtenir les autorisations nécessaires et enfin procéder aux travaux », raconte le maire, Adam Rousseau.

C’est ainsi que le Plan triennal d’immobilisations 2025-2027 prévoit le remplacement de quatre ponceaux sur les chemins de la Rivière Sud et Nord et dans le rang 2 en 2025 si la municipalité obtient une aide financière de 323 688 $ déposé en 2024 au Programme d’aide à la voirie locale est acceptée. Dans la même veine, des travaux de rechargement et de reprofilage des fossés dans le rang 6 sont aussi prévus en 2027 et le mandat pour réaliser les études préliminaires et le dépôt du projet devrait être donné en 2026. Quant aux études préliminaires pour la réfection du chemin Labrie, elles sont prévues en 2027 pour pouvoir effectuer les travaux en 2028.

« Plusieurs investissements sont aussi à prévoir au cours des prochaines années à notre système de réseau sanitaire qui a été conçu à la fin des années 70. Une firme nous accompagne présentement pour finaliser notre Attestation d’assainissement municipal que nous devons déposer auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, Faune et Parcs. Lorsque nous aurons ce portrait de notre réseau, nous pourrons mandater les professionnels en 2025 pour les plans, devis et évaluation des coûts de la mise à niveau de nos postes de pompage 1 (qui dessert tout le village) et 2 (qui accueille les eaux des 5 stations) afin de pouvoir effectuer les travaux en 2026. Parallèlement, en 2026, nous allons commencer les études pour transformer le système d’aérateurs de surface des étangs aérés en un système de soufflante que nous prévoyons effectuer en 2027, le tout financé par le programme PRIMEAU. Cependant, pour avoir une aide financière maximale du PRIMEAU, il faut que la municipalité ait adopté son Plan de gestion des actifs en eau, mandat qui a été donné à la séance de décembre 2024 et dont le résultat sera déposé à la municipalité à l’automne 2025 », souligne le maire.

Des investissements sont également prévus dans les parcs : rénovation de la cabane des marqueurs (50 000 $ en 2025), l’installation de dalles sur la surface multifonctionnelle et le lignage pour le DEK hockey et autres sports (55 000 $ en 2026), modernisation du panneau d’affichage du terrain de balles (2027), installation de buts de soccer au parc Isabelle-Roy (2027). « Avec les nouvelles rues qui se sont construites et sont à se construire, nous pourrons financer ces infrastructures par les contributions Parcs et terrains de jeux obligatoires en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme », ajoute M. Rousseau.

« C’est mon dernier Plan triennal d’immobilisations et j’en suis particulièrement fier puisque nous démontrons qu’à Saint-François-Xavier-de-Brompton, nous avons une vision d’investissements basée sur les besoins réels, le maintien des infrastructures et des souhaits des citoyens », conclut le maire.