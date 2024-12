Saint-François : une hausse de revenus provenant de la taxation limitée à 3,2 %

Saint-François-Xavier-de-Brompton — En cette année de dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation, la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton a dû jongler afin d’adopter un budget permettant une hausse de revenus provenant de la taxation limitée à 3,2 %, alors que la moyenne de la hausse des obligations des quotes-parts, des ententes de services, etc. est de 15,8 %.

« Notre quote-part à la Sûreté du Québec augmente de 5 %, celle à la MRC du Val-Saint-François de 13,1 % et celle à la Régie incendie de 16,7 %, et on doit ajouter à cela les hausses de nos ententes de service, aux assurances, aux logiciels utilisés, etc. Cela dit, nous sommes quand même contents d’être arrivés à juguler cet impact, même en prévoyant investir dans le maintien de nos infrastructures municipales en 2025 », raconte le maire, Adam Rousseau.

C’est ainsi que 180 500 $ seront investis en 2025 pour maintenir les infrastructures municipales : 50 000 $ pour rénover l’abri des marqueurs, 17 500 $ pour remplacer un des deux côtés de l’enseigne numérique, 8 000 $ pour aménager le restaurant du préau qui ne sert plus en un atelier de menuiserie, 20 000 $ pour remplacer une gratte à neige et 85 000 $ pour doter le chargeur sur roue d’une aile de côté et d’une gratte réversible.

L’an 1 du plan triennal d’immobilisation 2025-2027 prévoit en plus le remplacement de quatre ponceaux conditionnellement à l’acceptation du projet par le Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports, de même que des honoraires professionnels pour la mise à niveau des postes de pompage 1 et 2 et de la préparation du plan de gestion des actifs en eau.

« Nous sommes à la première année d’un nouveau rôle qui a augmenté de 51,1 %, dont 54,5 % pour les résidences. Nous ne pouvons donc pas comparer le taux résidentiel de 0,70 $ à celui de 0,47 $ de cette année. Cependant, nous pouvons mentionner que la valeur moyenne d’une résidence est passée de 250 299 $ à 386 684 $. Certains verront leur compte de taxes diminuer alors que d’autres le verront augmenter.

Le budget 2025 totalise 4 969 742 $ (comparativement à 4 681 088 $ pour 2024). Pour l’équilibrer et limiter la hausse de la taxation pour le citoyen et maintenir les actifs, une somme de 127 699 $ sera puisée au surplus. « La part du surplus est utilisée afin de payer des dépenses non récurrentes pour améliorer nos services, notamment la gratte pour notre Freightliner et l’aile de côté et la gratte réversible pour le chargeur sur roues. C’est une décision alignée sur les années passées, soit de ne pas utiliser le compte épargne pour payer les dépenses courantes », conclut le maire, qui a été applaudie par les citoyens à la suite de l’adoption du budget.