Adam Rousseau ne demande pas un renouvellement de mandat

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Après avoir agi 12 ans comme conseiller et quatre ans comme maire, Adam Rousseau, âgé de 39 ans, ne sollicitera pas un autre mandat. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière politique, du moins pour l’instant.

C’est sur Facebook que le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton a décidé d’annoncer son retrait de la vie politique active.

« Je réfléchis à ça depuis mon congé parental au courant de l’été passé durant lequel j’ai effectué un voyage en famille. J’ai alors tissé de très bons liens avec ma fille. J’ai appris à embrasser la vie de papa. Je me suis rendu compte que j’avais été moins présent pour ma conjointe et pour ma fille dans les mois précédents », raconte Adam Rousseau.

Entre autres, le salaire qui lui est versé comme maire a été un des facteurs déterminants. « Je gagne 26 000 $ comme maire de Saint-François. J’y consacre une moyenne de 30 heures par semaine. Dans un monde idéal, je pourrais laisser mon emploi principal pour me consacrer uniquement à la politique. Mais, après maintes réflexions, ce n’était pas possible. Ce n’était pas viable pour ma famille », soutient M. Rousseau, qui agit présentement comme analyste au gouvernement fédéral.

Il avoue toutefois qu’il s’ennuiera de la vie politique active. « Il y a des choses dont je vais moins m’ennuyer. Nous sommes souvent interpelés et pas toujours très poliment. Cependant, je laisserai derrière moi une très bonne relation avec l’équipe municipale et avec les conseillers siégeant à la table du conseil. Le vais m’ennuyer d’être le porte-parole de tous ces gens », mentionne-t-il dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Au cours des mois de septembre et d’octobre, le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton a dû prendre du temps pour lui afin de contrer une période d’épuisement. « Dans ce contexte, je ne sais pas comment j’aurais pu faire ça pendant quatre ans. Surtout qu’il n’y a pas vraiment d’intérêt pour payer une maire à temps plein », souligne le maire de Saint-François.

Il affirme qu’il gardera l’œil ouvert pour voir ce qui se passe dans sa municipalité. « Avant même d’être élu, j’étais engagé dans la communauté. Du jour au lendemain, je ne vais pas disparaître. Et, lorsque les enfants seront plus grands, je n’exclus pas un retour à la vie politique active. Ce ne sera pas dans un avenir rapproché. Je ne ferme aucune porte et j’ai toujours manifesté mon intérêt pour les autres paliers de gouvernement. Mais, pour l’instant, je dois mettre mon énergie ailleurs », termine M. Rousseau.