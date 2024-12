Plus de 2 M$ en investissement à Saint-Adrien pour la réalisation de cinq projets

Saint-Adrien - C’est au cœur même de l’enceinte du bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia (BEAM) de Saint-Adrien, que la municipalité avait convié les médias le lundi 9 décembre dernier, afin d’annoncer l’aboutissement de plusieurs projets importants pour le développement du milieu de vie de la communauté.

Lors de ce point de presse, le maire de la municipalité, M. Pierre Therrien, fit mention d’investissements totalisant plus de 2 M$ dans la réalisation des projets soulignés.

Fort de collaborations financières, notamment issues de la MRC des Sources, du député de Richmond André Bachand et du gouvernement du Québec par l’entremise de plusieurs programmes, de même que le centre de service scolaire des Sommets et la caisse Desjardins des Sources, Saint-Adrien peut aujourd’hui dire mission accomplie.

Les projets visés sont : l’agrandissement du garage municipal permettant d’accueillir le camion incendie ; la transformation du parc-école (porté entre autres par le dévouement et la détermination d’un groupe de parents bénévoles), la reconstruction du parvis de l’Église, l’ouverture d’une toute nouvelle maison des jeunes, ainsi que la réfection du rang 2 de la municipalité.

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’aboutissement de tous ces projets qui touchent plusieurs sphères de notre communauté […] Au fil des ans Saint-Adrien a su s’adapter aux différents besoins des citoyens, dont notamment les jeunes familles qui continuent de venir s’établir ici. Cela dit il est important pour nous de répondre à l’ensemble de nos résidents. Je pense qu’il est important de souligner l’importance de pouvoir compter sur une ressource à l’interne, qui est à l’affût des programmes et subventions disponibles, permettant de mettre de l’avant des projets comme ceux-ci. […] Pour une municipalité de 570 personnes comme Saint-Adrien, avoir l’opportunité de bénéficier de 2 M$ en subvention pour l’amélioration de son milieu de vie, c’est vraiment majeur. Un merci des plus sincères à l’ensemble de nos partenaires. », de mentionner M. Therrien.

« C’est avec une très grande fierté que je constate le dynamisme de la municipalité de Saint-Adrien. Grâce à l’implication, au dévouement et à la créativité des forces vives du milieu, nous assistons à l’agrandissement du garage municipal, à la réfection du rang 2, à la construction d’une nouvelle maison des jeunes au cœur du parc municipal, à l’aménagement d’un tout nouveau parc-école, ainsi qu’à la construction d’un parvis d’église neuf, incluant un abribus et du rangement pour les marchés estivaux. Les gens de Saint-Adrien ont des projets et notre gouvernement se fait un plaisir d’en soutenir la réalisation. », souligne pour sa part M. André Bachand, député de Richmond.

Pour le préfet de la MRC des Sources et maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, nous assistons à une municipalité qui s’investit, de même qu’aux bienfaits apportés par l’ajout de ressources à temps complet au sein des différentes municipalités, afin d’aider de manière substantielle à monter des projets structurants pour leur communauté.

Évidemment très heureux des annonces du jour, l’hôte des lieux où se tenait la conférence de presse, M. Pierre-Philippe Côté (Pilou), souligna avec justesse l’effervescence qui touche le village et ses habitants depuis plusieurs années.

Une facette certainement des plus intéressantes et non négligeable, alors qu’en plus de l’implication directe de plusieurs citoyens, il suffit qu’à penser au volet financier, alors que 17,5 M$ furent investis par le gouvernement du Québec pour la réfection de la route 257 vers le Mon-Ham, de même que les quelque 2,6 M$ également injectés au cœur du village et de sa communauté par le BEAM au cours des dernières années.