Une intersection devenue dangereuse !

Windsor — Avec l’implantation du Quartier du Moulin à Windsor, un réaménagement de l’intersection de la rue Maurice-Bachand et de la route 249 est devenu nécessaire. D’ailleurs, l’installation de feux de circulation est prévue au cours de la prochaine année.

Dans ce secteur, sur la 249, on constate une circulation routière élevée de 12 000 véhicules par jour. Aucun trottoir n’est accessible actuellement à cet endroit. Aucune piste cyclable n’a été aménagée dans le secteur. Comme signalisation, seul un arrêt obligatoire est actuellement installé sur la rue Maurice-Bachand.

L’intersection de la rue Maurice-Bachand et de la route 249 à Windsor a vu son achalandage accru depuis l’ouverture du Quartier du Moulin, un vaste projet commercial réunissant entre autres un restaurant McDonald, un Maxi et un Ultramar.

Mais, à la charge de qui ? Sur ce point, le ministère des Transports et de la Mobilité durable en Estrie est catégorique : c’est le promoteur qui devra défrayer le coût des installations.

« Le ministère est d’accord avec ces aménagements qui permettront d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation à cette intersection en forme de T. Comme ils sont nécessaires à la réalisation du projet commercial, ceux-ci sont à la charge du promoteur », souligne Jeanne Séguin-Laflamme, conseillère en communications et porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable en Estrie.

Les propos du Groupe Laroche, promoteur du projet, se font plutôt rassurants. Des feux de circulation devraient être installés de façon permanente au cours de la prochaine année.

« La Ville a fait faire une étude de circulation. Dans ce document, il est clair que ça prend des feux de circulation dans la prochaine année. En parallèle, nous travaillons sur des mesures temporaires que nous souhaitons appliquer dans les prochaines semaines. Ce seront sans doute des lumières temporaires. Un rapport dans ce sens sera déposé sous peu », soutient Éric Laroche, président du Groupe Laroche.

En revanche, il semblerait que l’accès piétonnier ne fasse pas partie de la problématique. « La Ville a d’ailleurs remis une étude de sécurité qui comprend l’évaluation du besoin des aménagements à l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand, ainsi que le mode de contrôle requis. L’étude recommande l’ajout de feu de circulation à l’intersection et d’une voie de virage à gauche sur l’approche sud. Toutefois, cette étude ne fait pas mention du besoin d’aménagement de trottoirs », mentionne la porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable en Estrie.