Windsor inaugure la première phase de son circuit d’accès nature pour aînés

Windsor — La Ville de Windsor confirme l’achèvement de la première phase du projet « Circuit d’accès nature actif et sécuritaire pour nos aînés », un pas important vers l’amélioration de l’accessibilité et de la sécurité pour les citoyens âgés dans le secteur du Parc historique de la Poudrière.

« Nous sommes très heureux de pouvoir prolonger le trottoir sur la Saint-Georges et proposer un accès plus sécurisé pour les marcheurs vers la Poudrière. C’est la première phase que nous inaugurons aujourd’hui, et nous souhaitons poursuivre dans cette direction pour éventuellement raccorder le secteur de la rue Ambroise-Dearden », a déclaré Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Ce projet, soutenu par le programme PRIMA, vise à encourager le vieillissement actif et à promouvoir un mode de vie sain et autonome pour la population aînée de Windsor.

La première phase a été réalisée malgré des défis budgétaires importants. Ces améliorations permettront aux citoyens de profiter d’un parcours sécurisé pour se rendre au parc tout en bénéficiant d’un accès facilité à des services et commerces locaux.

Selon André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale du Québec, « Le maintien de la santé passe nécessairement par l’activité physique. Il est crucial en tant que communauté d’offrir à notre population des infrastructures de qualité leur permettant de choisir et de maintenir un mode de vie actif. Ce tout nouveau circuit d’accès nature actif et sécuritaire pour nos aînés est un projet novateur qui offrira aux marcheurs de notre région une occasion supplémentaire de bouger. »

Avec ce projet, la Ville de Windsor réaffirme son engagement à soutenir ses citoyens âgés et à répondre aux besoins exprimés lors de la consultation citoyenne MADA. Le travail se poursuit pour finaliser le circuit dans son intégralité, assurant une meilleure mobilité et sécurité pour tous.