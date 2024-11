Gilles Perron prend sa retraite comme politicien

Val-Joli — Après 23 ans de politique active à Val-Joli, Gilles Perron a tiré sa révérence. Son départ suscite un intérêt certain ; même le premier ministre du Québec, François Legault, lui a expédié une lettre soulignant son départ.

M. Perron a été maire et conseiller municipal à Val-Joli. Parce qu’il est déménagé à Melbourne, il a quitté ses fonctions au mois de juin.

Selon le premier ministre, les citoyens de Val-Joli ont été chanceux de pouvoir compter sur un homme dévoué qui a le sens du service public.

« On vous décrit comme un élu extrêmement engagé, qui consacrait beaucoup de temps à ses dossiers, en particulier les dossiers liés à l’environnement, et qui voyait grand pour sa municipalité. Votre engagement, votre talent pour convaincre et votre écoute des citoyens ont fait de vous un conseiller et un maire hors du commun. Vous pouvez quitter la tête haute, en laissant derrière vous un legs de rigueur et de proximité avec les gens », a écrit le premier ministre dans une lettre qui lui a été remise lors de la dernière séance du conseil.

Les propos du maire de Val-Joli, Rolland Camiré, vont dans le même sens. « Il nous a quittés parce qu’il est déménagé à Melbourne. M. Perron était une personne avec qui il était très agréable de travailler. Il faut reconnaître ses 23 années d’engagement à la municipalité », de dire le premier magistrat de Val-Joli.

M. Perron a été quelque peu surpris par tant d’honneurs pour son départ de la politique active. « La directrice générale (Marie-Céline Corbeil) a pris en charge le dossier. Ainsi, j’ai reçu une plaque de la Fédération québécoise des municipalités pour mes années de service. J’ai aussi reçu un certificat-reconnaissance de la part du député (André Bachand). Et il y a eu la lettre du premier ministre ; c’est vraiment impressionnant. C’est représentatif de ma carrière politique », de dire l’ancien maire de Val-Joli.

De son passage en politique, il retient que c’est beaucoup de temps consacré à la municipalité et aux citoyens. « J’ai toujours pris ça avec sérieux. Je me suis engagé dans plusieurs comités de la MRC. À la Fédération québécoise des municipalités, j’ai pris part à un comité sur le transport qui s’est entre autres penché sur le bruit routier. Et il y a eu des résultats. J’ai vraiment pris à cœur ce dossier », termine M. Perron.