Danville invite ses citoyens à discuter pour le bien collectif

Danville - La ville de Danville tiendra un forum citoyen le samedi 9 novembre prochain. Lancé sous l’appellation Samedi de jaser entre nous, cette rencontre avec ses citoyennes et ses citoyens, se tiendra dans la salle du Hall de Shipton au 136 de la rue Grove, entre 13 h et 16 h 30.

L’activité, réalisée en collaboration avec la boite d’urbanisme et le GYM A21, proposera des échanges participatifs où il sera notamment question des réalisations 2024, de même que d’instaurer des points de réflexions concernant le nouveau plan d’urbanisme. À noter la présence d’un service de garde pour enfants de 5 ans et plus gratuit sur réservation préalable, pour se faire communiquer avec le bureau municipal au : 819-839-2771, poste 26.

Il s’agira donc, certes, d’un moment propice de rencontre, de participation active et de collaboration à un travail collectif pour l’ensemble de la ville de Danville.