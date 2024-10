Windsor consacre plus de 230 000 $ à ses parcs et à ses infrastructures récréatives

Windsor — La Ville de Windsor a consacré plus de 230 000 $ dans l’amélioration de ses parcs et dans ses infrastructures récréatives.

« Ces investissements sont essentiels pour le développement de notre communauté́ et pour offrir à nos citoyens des espaces de détente, de loisirs et d’activités sportives de qualité́ », a déclaré Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Ainsi, plusieurs projets ont reçu l’intervention des autorités municipales. Au parc Carmen-Cloutier-Juneau, en plus de la construction du bâtiment multifonctionnel à l’été 2023, un montant de 64 003 $ a été investi en 2024, dont 45 000 $ proviennent de la MRC dans le cadre de la subvention destinée aux projets structurants.

Les améliorations comprennent l’achat de buts de soccer, l’ajout d’un filet protecteur au terrain de baseball le long de la ligne du 3e but, une mise à niveau des équipements de la piscine ainsi que l’installation d’enseignes d’identification de parc.

Avec un investissement de 74 056 $, dont 50 000 $ en provenance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le parc Doran-Duke-Doucet bénéficiera d’aménagements visant à renforcer son attrait et son accessibilité. La Ville a procédé à une mise à niveau des installations électriques et à l’installation d’un système d’éclairage pour permettre la glissade en soirée durant l’hiver.

Un travail a été réalisé afin d’assurer un meilleur drainage du terrain. Du mobilier urbain sera également installé pour créer un espace multifonctionnel extérieur, un lieu de rassemblement festif. De plus, une demande de subvention a été déposée au programme Nouveaux Horizons pour nos aînés afin de pouvoir installer un escalier avec rampe pour accéder plus facilement au centre communautaire et à la bibliothèque.

Piste cyclable

Un budget de 96 750 $ est consacré à la piste cyclable, avec une subvention de 73 744 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Ces travaux permettront d’améliorer la sécurité et le confort des cyclistes, encourageant ainsi des modes de transport actif.

Par ailleurs, le futur parc sur la rue Maurice-Bachand prend forme. Le projet bénéficie d’une subvention de 15 000 $ accordée par André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale. Selon les autorités municipales, ce parc permettra d’enrichir les installations et d’améliorer l’expérience des visiteurs.

Enfin, la Ville de Windsor a réalisé ce printemps des travaux majeurs au parc canin, situé sur la rue Thomas-Logan.

« Nous souhaitons ainsi encourager les familles à profiter de nos magnifiques parcs et de nos infrastructures, tout en renforçant notre identité en tant que ville dynamique et accueillante », termine la mairesse de Windsor.