Financement du transport collectif : Val-Joli se positionne

Val-Joli — Lors du dernier conseil municipal de Val-Joli le 3 septembre dernier, les membres du conseil ont tenu à se positionner face au financement du transport collectif et ont affirmé leur position dans une résolution.

Les élus de Val-Joli sont bien conscients que le financement du transport collectif est présentement un enjeu régional et provincial. Une des solutions envisagées pour les municipalités est de mettre en place l’imposition d’un droit sur l’immatriculation dédiée au transport collectif.

Unanimement, les membres du conseil se positionnent contre l’imposition d’un droit sur l’immatriculation et justifient leur décision par les coûts à payer à la Société d’assurance automobile du Québec pour la mise en place du service ainsi que les frais annuels imposés, soit un pourcentage des sommes récoltées.

Bien que des assouplissements aient été permis par le gouvernement du Québec, permettant entre autres les regroupements de MRC ou municipalités pour l’établissement du droit, permettant de réduire les frais initiaux de mise en place du service, actuellement fixé à 200 000 $, les élus craignent une augmentation au fil des ans du montant qui sera imparti au transport collectif sur les immatriculations selon les choix des autres MRC qui pourraient faire partie du regroupement.

« Parallèlement, la population de Val-Joli sera consultée via un sondage qui sera en ligne dans les prochains jours et dans le bulletin municipal afin d’avoir le pouls de la population pour le financement du transport collectif. Nous sommes conscients que des sommes doivent être investies pour le maintien et le développement du service et nous souhaitons savoir si nos citoyens préfèrent que l’augmentation du financement du transport collectif soit réalisée par un droit sur leurs immatriculations ou par une contribution par la taxe foncière », précise Rolland Camiré, maire de Val-Joli.

« En tant qu’élus, poursuit-il, nous souhaitons continuer d’avoir un droit de parole quant aux sommes à investir pour le transport collectif et les modalités de partage des coûts. »

Le sondage sera disponible à compter du 24 septembre sur le site de la municipalité au val-joli.ca pour une période de 15 jours. Des exemplaires papier seront disponibles au bureau municipal et dans le bulletin municipal de septembre.