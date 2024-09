Première collecte de RDD pour les résidents de la grande région de Richmond

Richmond — Les citoyens de la grande région de Richmond, incluant le Canton de Cleveland, le Canton de Melbourne, Ulverton et Richmond, sont invités à se prévaloir de la collecte des matières dangereuses (RDD) qui se tiendra ce samedi 21 septembre dans la cour de l’aréna P.-E.-Lefebvre à Richmond.

La collecte se tiendra de 9 h à 15 h dans le stationnement de l’aréna de Richmond, situé au 800 rue Gouin. Des spécialistes seront sur place pour recevoir les résidus domestiques dangereux.

Devant la décision de la MRC du Val-Saint-François de ne pas tenir de collecte à Richmond au cours des deux dernières années, les municipalités du grand Richmond se sont unies afin d’offrir à leurs citoyens une collecte des résidus domestiques dangereux.

Quels produits apporter ?

La majorité des produits dangereux entreposés dans la cuisine, la salle de bain, l’atelier ou le garage sont acceptés. Un produit dangereux est caractérisé par les propriétés suivantes :

• Corrosif : produit qui détruit, ronge et brûle les matériaux ainsi que la peau. (ex. batterie d’auto) ;

• Inflammable : produit qui s’enflamme facilement et qui brûle vivement. (ex. essence à briquet et térébenthine) ;

• Toxique : produit qui agit comme poison sur les êtres vivants (ex. pesticides, insecticides) ;

• Explosif : produit qui cause une explosion ou un dégagement de vapeur nocive (ex. bonbonne de gaz comprimé et aérosol).

Plusieurs produits d’usage domestique présentent ces caractéristiques. On les retrouve presque dans tous les foyers québécois. Il faut donc savoir les reconnaître et les éliminer de façon sécuritaire et efficace.

Pour connaître la liste complète, consultez la section « collectes spéciales » en visitant http://www.val-saint-francois.qc.ca/services/les-collectes-speciales-residus-domestiques-dangereux/