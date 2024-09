Des changements organisationnels au service des loisirs

Windsor– La Ville de Windsor est ravie d’annoncer l’arrivée de Mme Anne-Sophie Cloutier en tant que nouvelle technicienne en loisirs. Mme Cloutier rejoint notre équipe avec enthousiasme et expertise pour contribuer au développement des activités de loisirs offertes aux citoyens.

M. Mario Leclerc, conseiller au siège No 2 et responsable du comité des loisirs, et Mme Catherine Joubert, ancienne technicienne en loisirs, qui assumera désormais le poste de coordonnatrice auxloisirs, sont très heureux de présenter Mme Cloutier aux citoyens de Windsor et des municipalités voisines qui participent à nos activités sportives, culturelles et de loisirs.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir Anne-Sophie dans notre équipe. Sa passion pour les loisirs et son engagement envers la communauté feront d’elle un atout précieux pour la Ville de Windsor », a déclaré M. Leclerc.

Mme Joubert a également exprimé sa confiance en sa successeure : « Je suis convaincue que notre nouvelle équipe saura continuer à apporter des idées novatrices et un dynamisme qui bénéficieront à tous nos citoyens. »

Une consultation publique est en cours

L’équipe des loisirs de la Ville de Windsor souligne qu’ils sont en pleine période d’inscriptions pour la programmation d’automne, avec des activités variées pour tous les âges et pour tous les goûts. D’ailleurs, une consultation publique en ligne circule présentement pour connaître la satisfaction des citoyens concernant l’offre d’activités de loisirs à Windsor, dans le but d’améliorer notre offre et de prioriser les bons choix pour la population. Vous pouvez participer à la consultation à l’adresse suivante : https://consultation-windsor.ca/