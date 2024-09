Deux nouveaux arrêts obligatoires à Windsor

Windsor – La Ville de Windsor souhaite sécuriser deux intersections pour la nouvelle année scolaire qui débute. La décision d’installer des panneaux d’arrêts aux intersections Fraser/Rankin et Saint-Philippe/2e avenue découle de plusieurs commentaires reçus à l’effet que la circulation dans le secteur visé était problématique, notamment en raison de la visibilité et des périodes d’achalandage. La sécurité et la circulation des écoliers sont des préoccupations de premier plan pour la Ville de Windsor.

À cet effet, la Ville de Windsor informe les usagers de la route qu’une nouvelle signalisation d’arrêt obligatoire sera en vigueur à compter du mercredi 4 septembre prochain, après une résolution du conseil entérinant les modifications réglementaires.

À l’heure actuelle, les panneaux d’arrêt aux deux intersections sont déjà installés et sont recouverts d’un film en plastique noir qui sera retiré le 4 septembre prochain.

De plus, à la suite d’une demande de l’école Saint-Philippe et du comité de parents de l’école, la ville a décidé de procéder au réaménagement d’un nouveau débarcadère sur la rue Hébert, ainsi qu’une circulation restreinte à l’extrémité de la rue Saint-Christophe.