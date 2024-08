Richmond règle son problème d’eau en achetant une nouvelle pompe

Richmond — Le problème d’eau subi par de nombreux citoyens de Richmond au cours des dernières semaines pourrait être réglé, du moins selon les autorités municipales. Une nouvelle pompe a finalement été livrée au fournisseur.

De nombreux citoyens, principalement du secteur sud de la municipalité, ont été aux prises avec une eau de couleur brunâtre. Bien que l’eau ne présente aucun risque pour la santé, peu de résidents du secteur concerné osent la consommer.

L’acquisition de cette nouvelle pompe, fabriquée aux États-Unis, était nécessaire pour remplacer celle qui a cessé de fonctionner à la mi-mai. Entre-temps, la Ville a puisé l’eau du puits no 1 qui nécessite un traitement différent de celle du puits no 3 dans lequel la pompe s’est arrêtée.

« Je comprends très bien les citoyens qui sont aux prises avec le problème bien involontairement hors de notre contrôle. C’est vrai que nous avons été négligents dans nos communications envers eux et nous en apprenons des leçons. Même si nous avons eu beaucoup de demandes d’information et de plaintes, nous tenons à remercier les citoyens de leur grande patience et de leur compréhension », mentionne le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

La pompe, qui est fabriquée sur mesure pour le puits, pourrait être installée cette semaine.

« Il reste encore quelques pièces à machiner qui nécessitaient la présence de la pompe pour s’assurer d’un ajustement parfait. Une fois la pompe installée, il faudra procéder à sa mise en opération puis à des tests d’eau avant de pouvoir acheminer cette eau dans le réseau d’aqueduc municipal. Une fois cette étape franchie, nous procéderons au nettoyage du réseau, ce qui occasionnera un délai supplémentaire afin de revenir définitivement à la normale avec une eau de qualité », raconte Rémi-Mario Mayette, directeur général à la Ville de Richmond.

D’ici là, les autorités municipales incitent les citoyens concernés à ne pas faire la lessive de vêtements de couleur pâle afin d’éviter de possibles désagréments.