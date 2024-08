Une aide financière de plus de 3,6 M$ pour le garage municipal de Danville

Danville — C’est avec fierté que le député de Richmond, M. André Bachand annonce au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, Mme André Laforest, l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 3 640 000 dollars a été accordé à la ville de Danville pour permettre la construction de son nouveau garage municipal.

Les sommes provenant du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) viendront ainsi prêter main-forte à la ville de Danville pour le chantier qui comprendra la construction d’un tout nouveau bâtiment qui s’étendra sur une superficie d’environ 1 060 mètres carrés.

Le projet comprend l’aménagement de l’atelier de réparation et d’entretien, d’une salle multifonctionnelle, de bureaux et d’espaces utilitaires.

Il est important de mentionner que la démolition de l’ancien garage, la décontamination du sol et l’aménagement paysager du site seront également réalisés lors de ce projet.

Rappelons-nous que le bâtiment antérieur avait été très lourdement endommagé par les flammes le soir du 27 février 2021, le tout, à la suite de ce qui sembla être une défectuosité électrique survenue sur une déneigeuse stationnée à l’intérieur du garage.

La mairesse danvilloise, Mme Martine Satre, accueille cette nouvelle avec reconnaissance et enthousiasme.

« Nous remercions le gouvernement du Québec de nous accorder une aide financière essentielle qui permettra à notre municipalité d’offrir des services de qualité à sa collectivité par le biais du nouveau garage municipal. Notre personnel aura enfin un lieu de travail efficace et convivial ! »

« Notre gouvernement est fier d’apporter sa contribution pour la construction du nouveau garage municipal à Danville. Lorsque nous souterons une municipalité pour un projet comme celui-ci, nous permettons d’améliorer à la fois l’environnement du personnel qui y travaille et les services rendus aux citoyennes et citoyens. », mentionne madame la ministre André Laforest

« Je me réjouis de voir Danville recevoir ce soutien ; elle pourra ainsi construire un garage municipal qui répondra mieux à ses besoins. Cette annonce n’aurait pas été possible sans la collaboration entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Je salue toutes les personnes engagées dans ce beau projet. », ajoute pour sa part le député de Richmond, M. André Bachand.

« Le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Le PRACIM vise à soutenir l’amélioration, l’ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l’aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population. »