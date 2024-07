957 789 $ pour le maintien et l’amélioration du réseau routier à Danville

Danville — Le 5 juillet dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, a annoncé au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, un investissement de l’ordre de 957 789 $ accordé à la ville de Danville dans le cadre de la réfection d’une portion de la rue Water.

Ces sommes, issues du programme d’aide à la voirie locale (PAVL), visent à assister Danville dans son processus d’amélioration et de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal.

[Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route dans Richmond, le gouvernement soutient les municipalités dans la réalisation des travaux requis en vue de la réfection et de l’entretien des infrastructures routières. Ces sommes permettent aux municipalités d’assurer, sur tout leur territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire, contribuant ainsi au développement du Québec.] Pouvait-on notamment lire dans la note de presse faisant état de l’appui financier, qui fut accueilli avec grande joie de la part de la mairesse de Danville, Mme Martine Satre.

« C’est essentiel pour des milieux comme le nôtre avec autant de chemins, d’avoir accès à des aides d’une telle ampleur. »

Pour le député André Bachand, il s’agit d’un autre geste significatif posé par le gouvernement, afin de mieux répondre aux besoins des municipalités de son comté.

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Richmond pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sûr et efficace. »

« Notre gouvernement investit des sommes considérables pour améliorer et entretenir les routes dans toutes les régions du Québec. Notre engagement financier de plus de 384 M$ cette année est justement destiné à offrir aux Québécois des infrastructures de qualité, sécuritaires et qui répondent à leurs besoins. Nous favorisons ainsi les déplacements des personnes et des marchandises dans notre immense territoire. », de souligner pour sa part la vice-première ministre, par voie de communiqué.