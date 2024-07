Des jeux d’eau au parc Champêtre à Valcourt

Valcourt — Les autorités municipales de Valcourt ont précédé à l’inauguration des nouvelles installations du parc Champêtre qui offre maintenant la possibilité d’avoir accès à des jeux d’eau.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée la semaine dernière en présence de la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, ainsi que du maire de Valcourt et préfet de la MRC du Val-Saint-François, Pierre Tétrault.

« Comme vous le savez, la Ville de Valcourt travaille activement à offrir des infrastructures dignes des grandes villes. Avec les changements climatiques et les canicules que nous connaissons de plus en plus fréquemment, nous souhaitions offrir un espace pour se rafraîchir en tout temps à nos familles. Malheureusement, avec les difficultés de recrutement au niveau des sauveteurs à la piscine, il ne nous est pas possible de prolonger les heures d’ouverture de la piscine. Ainsi l’installation de jeux d’eau nous apparaissait comme la meilleure solution », souligne le maire de Valcourt.

Le projet d’amélioration du parc Champêtre prévoyait l’ajout de jeux d’eau, le déplacement et l’amélioration du terrain de volleyball et la création d’un sentier pédestre.

L’amélioration du parc a été possible grâce à une subvention de 125 000 $ du ministère du Sport, du Loisir et du Plein air.

« Également, nous souhaitons souligner l’apport de notre équipe des travaux publics qui a travaillé très dur pour créer cet ensemble d’activités offertes gratuitement aux citoyens de la Ville. L’amélioration du parc Champêtre permettra aux citoyens de bouger et de se rafraîchir à deux pas de chez eux, sans avoir à se déplacer dans un grand centre », termine M. Tétrault.