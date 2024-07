Travaux sur le chemin Valley à Melbourne

Canton de Melbourne — La municipalité du Canton de Melbourne tient à informer la population que les travaux de réfection d’un ponceau sur le chemin Valley, entre le chemin Grainger et le Village de Kingsbury, sont prévus du 8 au 11 juillet 2024.

Les travaux seront réalisés du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h et le vendredi de 7 h à midi. Une fermeture complète du chemin (entre le 875 et le 864 Valley) est nécessaire pendant ces travaux et la signalisation sera installée afin de contrôler et détourner la circulation.

La municipalité rappelle aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de patience pendant la durée de ces travaux.

Les travaux seront effectués par l’entrepreneur Excavation KVN sous la surveillance de la direction de l’ingénierie et infrastructure de la FQM.

Pour toutes informations supplémentaires, les gens doivent communiquer avec la municipalité du Canton de Melbourne au numéro (819) 826-3555.