Kingsbury perd sa mairesse et sa directrice générale

Kingsbury - En raison d’un climat de travail tendu au sein du conseil, la mairesse de Kingsbury, Martha Hervieux, a pris la décision de ne pas terminer son mandat et de quitter la vie politique active.

Elle part avec une certaine amertume. « Je sais que personne ne fait l’unanimité dans son milieu. Mais je me serais attendue à ce qu’on fasse la différence entre la personne et la fonction qu’elle occupe. Malheureusement, je me suis heurtée trop souvent à des attaques, à un climat contreproductif et à des pressions désagréables et inutiles », a écrit Mme Hervieux, dans une lettre adressée aux citoyens de la municipalité.

L’ex-mairesse a remis sa démission lors de la séance du 6 mai. Des élections auront donc lieu le 25 août prochain pour combler le poste à la mairie ainsi qu’un siège de conseiller laissé vacant par le départ du conseiller Pierre Bail en avril dernier.

« C’est le climat de travail au sein du conseil. C’était très stressant. Il y avait beaucoup de négatifs. J’avais beau travailler et présenter des projets bien montés, c’était presque une vendetta contre moi. Les réunions devenaient de plus en plus difficiles à diriger. Mais je ne veux pas aller plus loin à ce sujet », a soutenu Mme Hervieux, lors d’une entrevue accordée à Actualités — L’Étincelle.

Elle insiste sur le fait qu’elle avait choisi la politique municipale pour avoir l’occasion de servir la communauté. « Ça prend quelqu’un pour le faire et j’avais le goût d’apprendre », de dire celle qui a été élue pour une première fois en 2017.

Selon elle, même s’il s’agit d’une petite municipalité de 142 habitants, la mairie de Kingsbury prend beaucoup de temps et d’énergie.

« Il faut comprendre que nous avons les mêmes responsabilités qu’ailleurs. Nous n’avons toutefois pas les mêmes ressources administratives et financières pour faire face à la lourdeur de la tâche », insiste Mme Hervieux.

Par ailleurs, pour des raisons de santé, la directrice générale de Kingsbury, Chantal Coutu, quittera sous peu ses fonctions.

« J’ai pris ma décision au mois d’avril. C’est pour ma santé. La pression et la charge de travail sont énormes et ça affectait ma santé », de dire Mme Coutu.