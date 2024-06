Le conseil municipal de la Ville de Windsor félicite Maude Cloutier

Windsor — Maude Cloutier, originaire de Windsor, a été récemment honorée par plusieurs distinctions prestigieuses qui soulignent son excellence académique et son engagement exceptionnel dans le domaine de la biologie. Das ce sens, le conseil municipal lui a rendu hommage.

Maude Cloutier, diplômée du programme doctoral en biologie de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), a reçu la médaille d’or académique de la gouverneure générale du Canada ainsi que le Prix d’excellence du directeur général de l’INRS.

En outre, elle a été lauréate d’une bourse Vanier en 2020 et l’une des 611 personnes étudiantes et stagiaires postdoctorales sélectionnées à travers le monde pour participer à la 71e édition de la rencontre des lauréats du prix Nobel à Lindau, en Allemagne.

Ces distinctions témoignent de l’engagement, du dévouement et de l’excellence académique de madame Cloutier tout au long de son parcours doctoral. Elle incarne brillamment le potentiel humain des petites et moyennes municipalités du Québec et promeut hautement les valeurs de l’éducation, de la recherche et de l’innovation.

Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, tient particulièrement à souligner le parcours de Mme Cloutier. « Nous sommes extrêmement fiers de madame Cloutier et de ses réalisations remarquables. Son parcours est une véritable inspiration pour tous les jeunes de notre communauté et démontre que même dans une petite ville comme Windsor, on peut atteindre des sommets extraordinaires grâce à la persévérance et à l’excellence. »

Le conseil a officiellement adopté une motion de félicitations en l’honneur de Mme Cloutier. Cette motion sera transmise à Mme Cloutier, accompagnée d’une invitation à signer le livre d’or de la Ville ainsi que des meilleurs vœux pour son avenir.