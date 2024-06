Nomination d’Émilie Boulet au poste de directrice générale adjointe à Windsor

Windsor — La Ville de Windsor est heureuse d’annoncer la désignation d’Émilie Boulet, actuellement trésorière de la Ville, au poste de directrice générale adjointe.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’une restructuration de l’administration municipale visant à optimiser l’efficacité et la gestion des ressources.

Mme Boulet continuera d’assumer ses responsabilités actuelles en tant que Trésorière, en plus de ses nouvelles fonctions de Directrice générale adjointe. Forte de son expérience et de ses compétences, Mme Boulet apportera un soutien stratégique essentiel à la direction générale, tout en supervisant divers projets et initiatives prioritaires pour la Ville.

« Nous sommes convaincus que cette réorganisation améliorera notre capacité à répondre aux besoins de notre communauté tout en renforçant la collaboration au sein de notre équipe municipale, a déclaré la mairesse de Windsor, Mme Sylvie Bureau. Mme Boulet a démontré un engagement exceptionnel envers notre Ville, et nous sommes confiants qu’elle excellera dans ses nouvelles fonctions. »