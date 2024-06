L’ouverture de l’aréna de Saint-Denis repoussée à 2026

Saint-Denis-de-Brompton — Parce que la subvention tarde à venir, l’ouverture de l’aréna de Saint-Denis-de-Brompton est repoussée au printemps 2026.

Les autorités municipales de Saint-Denis attendaient la confirmation de la subvention au mois de juin. Elles ont appris que ce n’est pas avant l’automne que Saint-Denis apprendra si le gouvernement du Québec appuie financièrement ce projet de rénovation évalué à quelque 10 M$.

« Nous avons été déçus d’apprendre que la subvention ne sera pas confirmée avant l’automne. Nous souhaitons la réponse le plus rapidement possible. Plus vite, nous aurons la réponse, plus vite nous pourrons nous organiser », déplore le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux.

La demande de subvention a été déposée en décembre dernier dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. Saint-Denis souhaite que la subvention couvre 60 % des coûts du présent projet de rénovation de l’aréna. Le reste serait alors financé par un règlement d’emprunt.

« Ce sont des mois que nous perdons. Nous voulons enclencher le processus le plus rapidement possible », soutient le premier magistrat.

L’objectif est de mettre aux normes et d’optimiser les lieux pour répondre aux besoins de la population, soit en faire un centre sportif multifonctionnel qui offre davantage qu’une patinoire, en permettant la pratique de plusieurs activités sportives et récréatives sur un même plateau 12 mois par année.

Même s’il se dit confiant d’obtenir la subvention du gouvernement provincial, le maire de Saint-Denis insiste sur le fait que d’autres options sont envisagées advenant un refus.

Le privé pourrait être sollicité. Dans ce sens, l’aréna pourrait porter le nom d’une compagnie privée. « Nous allons regarder du côté du partenariat privé-public. Chose certaine, il y aura quelque chose à Saint-Denis. Il y aura un complexe sportif multifonctionnel », mentionne-t-il.

D’ailleurs, certaines compagnies privées ont déjà été approchées pour s’associer à ce projet. « Il y a eu quelques contacts qui ont été faits. Nous l’avons fait de façon verbale. C’est trop tôt pour donner des noms de compagnies ; d’autres pourraient être approchées. C’est une des options envisagées » de dire M. Veilleux.

« Nous avons la chance d’avoir un bâtiment qui est encore bon. Mais, plus les années avancent, plus les coûts augmentent », termine le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

L’aréna est fermé depuis août 2022 afin d’assurer la sécurité des usagers et des employés. Des travaux doivent avoir lieu à la suite d’un problème de condensation qui avait provoqué des chutes de glace du plafond et des moisissures à certains endroits.