Repas communautaire pour les nouveaux résidents

Windsor — Les membres engagés du comité d’accueil de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Windsor annoncent un événement qui met en lumière l’esprit de communauté et de partage : un repas communautaire pour tous les nouveaux résidents et les membres de la communauté.

Cet événement aura lieu le samedi 25 mai 2024, à partir de 11 h 30, à la Maison de la famille, les Arbrisseaux, située au 64, 3e Avenue à Windsor. Il offrira aux participants une opportunité exceptionnelle de rencontrer leurs voisins, de partager un repas délicieux et de créer des liens durables dans leur nouvelle communauté. Il s’agit d’une occasion conviviale de partager et d’échanger pour les nouveaux résidents de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Windsor.

Un événement de partage

Chacun est invité à contribuer à la fête en apportant un plat traditionnel à partager. Cette diversité culinaire promet une expérience gustative unique, mettant en valeur les riches héritages culturels des nouveaux résidents. De plus, pour ceux qui souhaitent exprimer leur talent musical, un jam est prévu, alors n’hésitez pas à apporter vos instruments et à vous joindre à la musique et à la joie de vivre.

Dans les dernières années, la région de l’Estrie a enregistré un grand nombre de migrations en provenance des grands centres, d’autres régions et d’outremer. La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et la Ville de Windsor ne font pas exception. Afin de faciliter l’accueil des personnes qui choisissent la région comme milieu de vie, les conseillères municipales à la Ville de Windsor, Ana Rosa Mariscal et Solange Richard, et le conseiller municipal à Saint-François-Xavier-de-Brompton, Claude Paulin, ont entrepris la mise en place d’un comité pour élaborer une stratégie d’accueil pour le secteur. Il regroupe, aujourd’hui, des citoyens et des représentants d’organismes du milieu, et vise à faciliter l’intégration dans la région.

« L’accueil chaleureux de nos nouveaux résidents est une priorité pour nous. Ce repas communautaire est l’occasion idéale pour échanger sur les activités et les services disponibles, en plus d’en apprendre davantage sur l’expérience d’intégration des nouveaux résidents dans nos communautés », ajoute Mme Ana Rosa Mariscal, conseillère responsable du comité d’accueil pour la Ville de Windsor.

« Une activité comme le diner d’accueil nous permet de prêter l’oreille aux nouveaux résidents, de faire leur connaissance et de les accueillir dans nos communautés de façon simple, mais conviviale. Personnellement, je trouve toujours intéressant de rencontrer les citoyens qui décident de s’établir chez nous. Qu’ils viennent d’une autre municipalité du Québec ou d’un autre pays, ils possèdent tous un vécu qui peut enrichir le nôtre. », explique M. Claude Paulin, conseiller responsable de l’accueil à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, mais une inscription préalable est recommandée pour faciliter l’organisation.