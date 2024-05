Travaux de pavage prévus cet été à Windsor

Windsor — La Ville de Windsor annonce des travaux de pavage prévus cet été entre la fin du mois de mai et la mi-juin, sur plusieurs rues importantes de la municipalité. Ces travaux visent à améliorer l’infrastructure routière et à assurer la sécurité des résidents et des visiteurs.

Ainsi, des travaux sont prévus sur la 10e avenue, entre les rues Ambroise-Darden et Desharnais.

Sur la rue de l’Église, c’est le tronçon entre la route 249 et la rue Ambroise-Dearden qui sera touché.

Sur la rue Rankin, des travaux sont prévus à partir de la rue Frye Ouest, sur une longueur de 225 mètres.

Finalement, des travaux se dérouleront du 266, rue Simoneau, jusqu’au cul-de-sac.

En plus des travaux effectués par la Ville de Windsor, le ministère des Transports et de la Mobilité durable effectuera cet été la réfection de la route 143 et de la route 249. Plus de détails sur ces travaux seront diffusés au cours des prochaines semaines dans les médias, sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page Info-Travaux de la Ville de Windsor.

« Ces travaux sont planifiés dans le cadre des efforts continus de la Ville pour maintenir et améliorer ses infrastructures routières. Ils contribueront à assurer des conditions de conduite sûres et agréables pour tous les usagers de la route », mentionne-t-on à la Ville de Windsor.

La Ville communiquera le calendrier des travaux dans les prochaines semaines. Les résidents et les automobilistes seront invités à prendre note de ces travaux et à planifier leurs déplacements en conséquence.

Des mesures de circulation temporaires pourraient être mises en place pendant la durée des travaux afin de minimiser les perturbations.