Un jeu-questionnaire historique et amusant

Val-des-Sources — Le jeudi 11 avril dernier, la bibliothèque municipale de Val-des-Sources avait revêtu ses allures festives, alors que la ville, de concert avec la société d’histoire d’Asbestos, avait convié citoyens et visiteurs à une soirée de plaisir sous le thème de la connaissance historique.

L’évènement, organisé dans les cadres de la série d’activité entourant le 125e anniversaire de fondation de la ville d’Asbestos/Val-des-Sources, aura su rassembler plus d’une vingtaine de personnes.

Le jeu-questionnaire avait été généreusement préparé et imagé par Mme Nicole Goudreau de la société d’histoire et dont M. Frédéric Tremblay (idéateur du projet) en a fait l’animation.

Ainsi, les concurrents ont pu œuvrer en petites équipes de travail, afin de tenter de répondre le plus efficacement possible aux 22 questions à choix multiples sur l’historique de la ville et l’identification de certaines personnalités marquantes pour la municipalité, en plus de tester leurs connaissances avec cinq autres questions, cette fois à développements, concernant l’identification de bâtiments particuliers.

Des prix pour les vainqueurs, ainsi que d’autres prix de présences ont fait le bonheur des participants. Les autorités de la ville de Val-des-Sources qualifient l’activité de belle réussite.

Le prochain évènement prévu à la programmation des festivités de cette année marquante, sera l’enfouissement d’une capsule temporelle le 4 mai, où des étudiants des écoles de la municipalité seront invités à glisser messages et photos dans une capsule qui leur sera proprement destinée dans le futur et qu’ils pourront ensuite retourner déterrer à l’occasion du 150e anniversaire de la ville en l’an 2049.