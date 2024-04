Saint-François-Xavier-de-Brompton enregistre un surplus de 273 527 $

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Les états financiers pour l’année 2023 présentés lors de la séance régulière du 2 avril réjouissent le conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton qui enregistre un surplus de 273 527 $.

« L’année 2023 a été une grosse année pour la municipalité qui a fait réaliser les travaux de réaménagement du parc des Pionniers, l’aménagement d’une traverse piétonnière sur la rue de l’Église, près de la rue des Bouleaux, des travaux de réfection du stationnement de l’hôtel de ville, la transformation de la salle du conseil en bureau pour les employés, le remplacement d’un ponceau sur le chemin de la Rivière Sud, etc. », de dire Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Même si tous ces travaux nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, des employés et de la sécurité piétonnières sont subventionnés, il faut que la municipalité paie les fournisseurs au fur et à mesure de l’avancement des travaux alors que les sommes gouvernementales elles, entrent qu’une fois les redditions de compte complétées et approuvées par les différents ministères », soutient le maire Rousseau.

Constatant la hausse fulgurante des taux d’intérêts, c’est aussi en 2023 que le conseil a décidé de rembourser en totalité les travaux de prolongement de la conduite sanitaire et de voirie de la rue du Parc, réalisés en 2022, soit une somme de 501 827 $ à même le surplus cumulé.

« Notre but, comme conseil, est d’offrir le maximum de services et d’infrastructures au meilleur coût, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Au lieu de pelleter des intérêts à des haut taux pour plusieurs années, nous avons décidé de payer en totalité ce règlement d’emprunt pour la rue du Parc. »

« Aussi, nous avons pris 400 000 $ dans notre réserve créée pour les travaux de réfection du réseau sanitaire et de voirie de la rue de l’Église, entre le marché et le pont, en 2018, afin de diminuer le refinancement de ce règlement d’emprunt 2018-225. Payer nos dettes maintenant, c’est réduire la hausse de taxes pour les années à venir », ajoute le maire Rousseau.

Lors de la présentation des états financiers par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, il a aussi souligné que la municipalité avait géré ses différents postes efficacement, puisque les dépenses ont été moindres de 271 037 $, même si un nouveau poste a été créé.

« Nous avons consolidé deux postes saisonniers en un poste permanent aux travaux publics; nous avons payé moins d’intérêt en raison de remboursement de capital et toute notre équipe s’est évertuée à respecter les budgets établis pour l’année. Nous sommes bien fiers de notre saine gestion », de conclure le maire de Saint-François.