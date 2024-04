Danville et Val-des-Sources invitent leurs citoyens à venir observer et vivre l’expérience de l’éclipse solaire

Danville - L’engouement est grandissant et ça se comprend, à quelques jours de l’éclipse solaire totale du 8 avril prochain. L’événement est certainement des plus particuliers, car il s’avère le dernier du genre pour notre ère.

En effet, les astronomes nous indiquent que la prochaine éclipse solaire complète visible du Québec est prévue le 17 juillet de l’an 2205.

Ainsi plusieurs activités en lien avec l’évènement se dérouleront à différents endroits en province et c’est notamment le cas pour les municipalités de Danville et de Val-des-Sources, qui organisent un moment d’observation sécuritaire et festif.

Tout d’abord la ville de Danville, en partenariat avec la Corporation de l’Étang Burbank, invite les gens qui le désirent, à se rassembler sur le site de l’étang le lundi 8 avril, dès 14 h, afin d’assister à ce moment d’histoire.

Bien entendu, la sécurité étant le premier des critères à respecter pour profiter pleinement de l’événement, les autorités municipales incitent les gens à se munir d’équipement de protection visuel adéquat. De ce fait, bien que la quantité disponible étant maintenant épuisée, la ville de Danville a remis gratuitement au cours des dernières semaines, quelques centaines de lunettes dûment homologuées à ses citoyens qui en avaient fait la demande auprès de l’hôtel de ville.

Val-des-Sources se rejoint à la Place de La Traversée

À Val-des-Sources, la municipalité tiendra des festivités du côté de la Place de La Traversée où les gens sont invités à présenter à compter de 13 h 30. 200 paires de lunettes gratuites seront alors distribuées selon le principe premier arrivé, premier servi.

En attendant l’éclipse, les participants pourront profiter avec feu de foyer, guimauves, chocolat chaud et café gratuits. Des jeux de terrasses seront aussi accessibles.

Dans le même ordre d’idée que leurs voisins danvillois, les autorités de la ville de Val-des-Sources entendent elles aussi mettre la sécurité à l’avant-plan de l’activité en exigeant obligatoirement le port des lunettes lors de l’observation. Des personnes responsables seront d’ailleurs sur place, afin de s’assurer de faire respecter les règles en vigueur.

Selon les sources provenant du site eclipsequebec.ca, pour ces secteurs, l’éclipse partielle est prévue s’amorcer à 14 h 16 : 47 secondes, le début de l’éclipse complète à 15 h 28 : 07 secondes et durera deux minutes et 36 secondes, durant laquelle elle atteindra son apogée à 15 h 29 : 25 secondes, avant de décroître graduellement et de finalement se terminer aux alentours de 16 h 38 : 08 secondes.

Rappelons que la direction de la santé publique de l’Estrie a émis d’importantes consignes de sécurité (www.santeestrie.qc.ca) telles que celle-ci : « L’observation directe de l’éclipse partielle ne devrait être effectuée qu’en portant des lunettes certifiées et en bon état. Les lunettes de soleil régulières ne protègent pas les yeux lors d’une éclipse solaire. Les lunettes certifiées, conçues spécialement pour l’observation des éclipses solaires, arborent la certification ISO 12312-2. »