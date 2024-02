L’interdiction de circuler en véhicules hors route dans les rues est toujours en vigueur à Windsor

Windsor — La Ville de Windsor tient à rappeler à ses citoyens qu’il est interdit de circuler dans les rues de la ville en véhicules hors route de type quad ou côte-à-côte. La réglementation municipale concernant l’utilisation de ce type de véhicules est inchangée et l’interdiction est donc toujours en vigueur.

Dans les derniers mois, des démarches ont été entreprises par le Club Quad de la MRC du Val — Saint-François auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l’accès à des tronçons de routes provinciales dans le secteur afin de raccorder des portions de sentiers.

C’est dans cette optique que le conseil municipal de la Ville de Windsor a adopté le 18 décembre dernier une résolution appuyant la demande formulée par le Club Quad de la MRC du Val-Saint-François au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d’autoriser l’accès des membres FQCQ aux sentiers fédérés par les rues de la municipalité pour la période hivernale du 1er décembre 2023 au 1er avril 2024.

Bruno Vachon, directeur général de la Ville de Windsor, tient toutefois à rappeler que « cette résolution ne signifie pas que les véhicules hors route sont autorisés à circuler tous azimuts dans les rues de la Ville de Windsor. L’article 132 du règlement général de la Ville de Windsor interdisant la circulation des véhicules hors route dans les rues, sur les trottoirs et dans les parcs de la ville, reste en vigueur. »

Uu projet en cours d’analyse

Parallèlement à la demande faite au ministère par les représentants du Club Quad du Val-Saint-François, M. Vachon et M. Mario Leclerc, conseiller municipal au siège No 2 ont également rencontré des représentants du club. M. Vachon indique que « nous avons été approchés par le club pour faciliter l’accès à certaines rues de la ville pour leurs membres. Nos équipes sont présentement en train d’évaluer la situation afin de voir si des modifications au règlement pourraient être envisagées pour accommoder les utilisateurs sans perturber le trafic routier, et en réduisant l’impact d’éventuelles nuisances pour l’ensemble des citoyens. »

La modification d’un règlement municipal nécessite plusieurs étapes et prend un certain temps avant d’être en application. C’est pourquoi nous rappelons aux utilisateurs de véhicules hors route que la règlementation actuelle demeure inchangée pendant la période de révision, et ce jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement modifié.