Val-des-Sources lance les festivités de son 125e anniversaire

Val-des-Sources — La bibliothèque de Val-des-Sources affichait un air de fête le samedi 27 janvier dernier, alors que la municipalité tenait un important point de presse, afin de souligner les 125 ans de la ville d’Asbestos, devenue Val-des-Sources.

Les personnes présentes ont ainsi pu assister aux allocutions d’usages, notamment de la part du maire, M. Hugues Grimard, du député de Richmond et ancien maire d’Asbestos, M. André Bachand, tout en apprenant un peu plus sur la fondation de leur ville, grâce à l’implication des membres bénévoles de la société d’histoire.

Se voyant dans l’impossibilité d’être présent, le député fédéral, Alain Rayes, a tout de même tenu à transmettre ses vœux par voie de présentation vidéo.

Ce moment festif, organisé par le comité responsable, fut agrémenté de gâteaux pour le jour précis du 125e anniversaire, alors que c’est le 27 janvier 1899 que la ville d’Asbestos fût officiellement fondée.

Pour célébrer l’événement comme il se doit avec ses citoyens, la Ville de Val-des-Sources a mis en place une programmation d’activités qui s’échelonnera sur l’année entière et qui est prévue se terminer le 25 janvier 2025.

Installations d’oriflammes avec le logo et les couleurs de la fête, concours, création d’un parc nourricier sur le sentier reliant le quartier St-Barnabé à l’aréna et bonifications d’activités existantes figurent tous au cœur des initiatives qui seront mises de l’avant au cours des prochaines semaines et prochains mois.

Parmi les dates à retenir, mentionnons entre autres celle du 6 juillet prochain, où l’événement phare des festivités du 125e aura lieu par l’entremise d’une grande fête citoyenne qui se tiendra au parc Dollard.

« La journée sera dédiée au plaisir et au rassemblement, alors que musique et animation cohabiteront dans une ambiance conviviale. Les têtes d’affiche en musique seront QW4RTZ et Les Gars du Nord. Il s’agit d’un rendez-vous pour tous les citoyens présents ou passés ! » faisait aussi état de la note remise à la presse.

Rappelons que le groupe QW4RTZ est un quatuor québécois de musique pop a cappella des plus renommé, tandis que Les Gars du Nord est une formation musicale aux bases acadiennes, qui est notamment formées de l’ex-académicien, vainqueur de l’édition 2003, Wilfred LeBouthiller, en plus de l’excellent auteur-compositeur et interprète Dany Boudreau, du talentueux Maxime McGraw et de leurs musiciens.

« Nous souhaitons faire de 2024 une année festive et rassembleuse. Depuis sa création, notre ville a fait beaucoup de chemin et nous pouvons en être fiers. Beaucoup de gens et d’organismes mettent la main à la pâte pour offrir une programmation intéressante et diversifiée. Je les remercie tous et particulièrement, la Société d’histoire qui est grandement sollicitée [… j’invite toute la population à participer activement aux festivités du 125e anniversaire. C’est notre ville et notre histoire, célébrons-les ! » Conclut le maire Grimard.

Il est possible de consulter la programmation complète au www.valdessources.ca/125.

D’autres surprises pourraient s’ajouter en cours d’année ! les citoyens auront également la possibilité de participer à un concours où ils seront invités à partager leur plus précieux souvenir de leur ville.