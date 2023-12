Hugues Grimard élu au sein du conseil d’administration de la FQM

Val-des-Sources — Le maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC Les Sources, M. Hugues Grimard, vient de faire son entrée au sein des 47 administrateurs de la Fédération des Municipalités du Québec (FQM).

La nouvelle a été officialisée par la direction de la FQM à la fin de la dernière semaine. Élu par acclamation et ce, pour un mandat de deux ans, le nouvel administrateur fait désormais partie des trois représentants de la région de l’Estrie, en compagnie de messieurs Robert G. Roy (préfet du Haut-St-François) et Paul Sarrazin (maire de Sainte-Cécile-de-Milton et préfet de la MRC de la Haute-Yamaska).

Le travail de M. Grimard consistera principalement à veiller à la défense des intérêts politiques et économiques de l’ensemble des petites municipalités du Québec, en ayant au centre de ses préoccupations, la région de l’Estrie.

Cela, toujours dans le but de contribuer à assurer la plus grande adaptabilité possible face aux défis locaux et régionaux, tout en étant positionné au cœur de l’action.

« Je suis honoré de la confiance qui m’est témoignée et c’est avec grand plaisir que je me joins au groupe d’administratrices et d’administrateurs de la FQM. Il s’agit d’un défi stimulant pour moi, auquel je tenterai humblement d’apporter ma vision des choses et mon bagage d’expériences en politique municipale, dont notamment celle acquise en tant qu’administrateurs pour la région de l’Estrie au sein de l’UMQ, il y a de cela quelques années. J’aimerais également prendre le temps de remercier l’ensemble de mes équipes de travail, car si je peux me permettre de m’impliquer encore davantage, c’est essentiellement en raison du fait que je suis entouré de personnes compétentes et de très grande qualité. », de conclure l’actuel maire valsourcien.