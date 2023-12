Le père Noël sera de passage à Danville

Danville - Une journée de festivités attends les petits et les grands, le samedi 16 décembre prochain à Danville.

En plus des activités proposées dans le cadre des « Fêtes danvilloises », la désormais traditionnelle parade du père Noël se déroulera à compter de 14 h 30.

Prenant son envol du Hall de Shipton, situé au 136 de la rue Grove, le convoi empruntera en ligne droite, quelques artères de la petite municipalité pour terminer son parcours dans le stationnement de l’entreprise Pelletier & Picard, un peu loin sur la rue du Carmel. Par la suite, le père Noël procédera à une remise de petits cadeaux aux enfants, sur le site de la salle des chevaliers de Colomb.

À noter qu’un souper spaghetti au profit du CSSS des sources se tiendra justement à la salle des chevaliers sur la 1re avenue, à compter de 17 h. Il en coûtera ainsi, 12 $ pour les adultes et huit dollars pour les cinq à 11 ans, alors que ce sera gratuit pour les quatre ans et moins.

Mentionnons que cette journée de réjouissance permettra également un marché des commerçants accompagné de musique d’ambiance, lequel aura lieu dans le secteur du ¨Carré¨ entre midi et 16 h. C’est donc un rendez-vous auquel la ville de Danville et ses partenaires : CCES des Sources, le député André Bachand et le comité Cœur villageois, convient la population, afin de célébrer toute ensemble l’arrivée de la période des fêtes.

Il est à noter que pour les personnes, organismes et/ou entreprises qui aimeraient se joindre à la parade, il est toujours possible de le faire en communiquant au 819-740-6226 ou bien en se présentant déguisés/décorés à l’emplacement de départ le jour même de l’évènement.