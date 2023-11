Jour du Souvenir à Windsor : nombre record de participants

Windsor — À l’occasion du jour du Souvenir, une centaine de personnes ont pris part, samedi, à Windsor, à une cérémonie voulant ainsi commémorer les sacrifices de guerre.

Au cours des dernières années, il s’agit d’un nombre record de personnes ayant pris part à l’événement organisé par la Légion royale canadienne filiale 041 Danville — Windsor.

Tous les ans, le jour du Souvenir est l’occasion de se rappeler du travail des anciens combattants. Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice a mis fin à la Première Guerre mondiale et l’événement est célébré annuellement partout au Canada.

« Il y avait beaucoup de monde ; nous n’avons jamais vu ça. Les gens se font un devoir de prendre part à cette cérémonie. La présence entre autres d’une délégation de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, des membres du conseil municipal, des députés et des cadets a été remarquée. C’est un événement qui prend de l’ampleur. Les gens ont ça à cœur. C’est une année exceptionnelle », a souligné Guy-Charles Amnotte, officier de liaison avec les médias à la Légion royale canadienne.

La mairesse de Windsor était présente lors de la cérémonie. « Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on réalise encore plus l’importance de se souvenir et de rendre hommage à ceux et celles qui ont vécu la guerre. Chaque jour on voit des images à la télévision et on comprend mieux les séquelles des gens qui sont revenus vivants, à quel point ce sont des souvenirs douloureux et pourquoi ils ne veulent pas en parler. Offrons-leur notre soutien, notre reconnaissance et rendons leur hommage », a souligné Sylvie Bureau.

Selon M. Amnotte, en ce jour du Souvenir, les gens doivent tous se remémorer l’engagement des soldats dont le nom figure à tout jamais gravé sur le granite du cénotaphe de Windsor.

« Nous devons également avoir une pensée spéciale à l’intention de chaque membre des familles qui ont perdu un des leurs aux combats. Nous devons, pour toujours, nous souvenir de ceux et celles qui ont eu un tel dévouement ultime », a mentionné l’officier de liaison.

« De plus, nous nous devons d’avoir une pensée pour nos militaires d’ici, qui ont été déployés, lors des conflits comme la guerre du Golfe, la Bosnie, la Somalie, le Rwanda, l’Afghanistan et les autres récents conflits… Si l’on prend l’Afghanistan par exemple, le Canada a participé de 2001 à 2014 ; ainsi plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ont pris part à cette mission et, de ce nombre, 158 soldats canadiens sont morts dont certains étaient des natifs de l’Estrie. Des milliers d’autres vétérans de la guerre ont été blessés physiquement et psychologiquement, entraînant plusieurs décès par suicide lors de leur retour au Pays », raconte M. Amnotte