Danville se voit octroyer un quatrième fleuron

Danville- Le 18e dévoilement des Fleurons du Québec se tenait du côté de la Salle Théâtre La Scène de Saint-Hyacinthe le jeudi 2 novembre dernier et la ville de Danville en est notamment ressortie avec honneur.

En effet, la petite municipalité de la MRC des Sources a salué avec mention son retour en tant que partenaire au programme Fleurons du Québec en se voyant remettre la certification émérite d’un 4e fleuron, sur une possibilité de cinq qu’offre le programme au total.

Le résultat, obtenu à la suite d’une évaluation officielle sur 60% du territoire et réalisée par des membres classificateurs, représente un bel accomplissement pour la ville de Danville et ses citoyens, qui voient ainsi leurs efforts d’aménagements et embellissements durables être reconnus.

Cette certification est effective pour une période de trois ans et est également accompagnée d’un rapport d’évaluation professionnelle soulignant les bons coups et suggérant des pistes d’améliorations possibles.

La beauté des artères d’entrées de la municipalité, espace jardiniers, dynamisme citoyen, l’aménagement ainsi que l’entretien des parcs, des infrastructures récréotouristiques et municipales, de même que l’axe de comparaison hors du commun qu’offre le site de l’étang Burbank, sont autant de facteurs ayant su contribués à l’obtention de cette certification augmentée.

Rappelons que la ville de Danville avait décidé en mai dernier d’effectuer un retour au sein du programme, après avoir délaissé ce dernier au cours de l’année 2020.

À noter que ce sont Mme Chantale Dallaire, chargée de projets et M. Pierre Jr Grimard, conseiller municipal, à qui fut confié le privilège d’accepter la mention au nom de la ville de Danville.